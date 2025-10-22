Menü Kapat
Benim Sayfam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? Devler Ligi'nde iki milli yıldız karşı karşıya

UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında bugün İspanyol devi Real Madrid ile İtalya devi Juventus karşı karşıya gelecek. Mücadeleye saatler kala milli futbolcularımız Arda Güler ve Kenan Yıldız'ın durumu gündem oldu. Taraftarlar tarafından Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid - Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi sorularının cevapları araştırılıyor.

Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? Devler Ligi'nde iki milli yıldız karşı karşıya
bugün 3. hafta maçları kapsamında iki devin karşılaşmasına sahne olacak. İspanyol devi evinde İtalyan devi 'u ağırlayacak.

Karşılaşmaya saatler kala milli futbolcularımız ve 'ın durumu ise gündem oldu. Taraftarlar tarafından Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid - Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi sorularının cevapları araştırılıyor.

Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? Devler Ligi'nde iki milli yıldız karşı karşıya

KENAN YILDIZ REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11 Mİ?

Milli futbolcumuz Kenan Yıldız bu sezon Juventus'ta gösterdiği performans ile Avrupa futbolunun ilgisini çekti. Serie A'nın en potansiyel genç futbolcularının başında yer alan Kenan Yıldız, bu sezon Juventus formasıyla 9 maça çıkarak 775 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda birer tanesi Şampiyonlar Ligi'nde olmak üzere 2 gol ve 4 asistlik katkı yaptı.

Milli futbolcumuz aynı zamanda Juventus'ta kaptanlık bandını da genç yaşta aldı. Kenan Yıldız'ın Real Madrid - Juventus maçında ilk 11'de forma giymesi bekleniyor.

Kenan Yıldız, Arda Güler Real Madrid Juventus maçında oynayacak mı, ilk 11 mi? Devler Ligi'nde iki milli yıldız karşı karşıya

ARDA GÜLER REAL MADRİD - JUVENTUS MAÇINDA OYNAYACAK MI, İLK 11 Mİ?

İspanyol devinde forma giyen milli yıldızımız Arda Güler, Xabi Alonso yönetiminde ilk 11'e yerleşti. Real Madrid'in pas hattının ana parçası olan Arda Güler'in Real Madrid - Juventus maçında ilk 11 başlaması bekleniyor.

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 11 maçta 744 dakika süre aldı. Bu karşılaşmalarda 3 gol, 5 asistlik katkı sağladı.

#devler ligi
#real madrid
#kenan yıldız
#juventus
#arda güler
#Aktüel
