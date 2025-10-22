Menü Kapat
19°
 Bengü Sarıkuş

Sebze ve meyvede ucuzlayacak! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak yeni yasa

Ticaret Bakanlığı sebze ve meyvenin tüketiciye doğru fiyatla ulaşması için çalışmalara devam ediyor. Sona gelinen hal yasasında üreticilere depolanabilen sebze ve meyveler için depolama ve nakliye desteği verilecek, kayıt dışılığın önün geçilecek, düşük ve yüksek fiyat uygulamaları önlenecek. İşte detaylar...

Ticaret Bakanlığının ve sektöründe fahiş fiyatların önüne geçmek için hazırladığı yeni Hal Kanunu Taslağı konusunda sona gelinirken, taslakta üreticilere yönelik bazı yeni destek ve uygulamalara da yer veriliyor. Kısa süre içinde Meclis gündemine getirilmesi beklenen taslakta, üreticilere depolanabilen sebze ve meyveler için depolama ve nakliye desteği verilmesi de öngörülüyor.

Sebze ve meyvede ucuzlayacak! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak yeni yasa

FİYAT ARTIŞLARI ÖNLENECEK

Düzenlemenin gerekçesinde, üreticilerin, ürünün bol olduğu dönemde düşük fiyattan satış yaparak zarar etmelerinin önüne geçilmesi ve depolanan ürün miktarının artırılması amaçlandığı belirtildi. Böylece, üretimin yapılmadığı dönemlerde arzın talebi karşılayamaması sebebiyle oluşan fiyat artışları önlenebilecek.

Sebze ve meyvede ucuzlayacak! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak yeni yasa

YOL KENARINDA KAYITSIZ SATIŞLAR DENETLENECEK

Taslakta, şehirlerarası yollarda ve il-ilçe giriş ve çıkışlarındaki kontrollerin artırılması, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından kurulan yol kenarı denetim istasyonlarının da sebze ve meyve denetimlerinde kullanılması, bu kapsamda kolluk kuvvetlerinin yanı sıra, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı personelinin de görev alması yer alıyor.

Sebze ve meyvede ucuzlayacak! İşte vatandaşın cebini rahatlatacak yeni yasa

Ticaret Bakanlığının müfettiş kadrosu dışındaki kadrolarda görev yapan ticaret il müdürlüğü personeli de denetimlere katılabilecek. Böylece sebze ve meyve ticareti denetiminde önemli işlev gören kontrol ve denetim noktaları düzenlenerek sektördeki kayıt dışılığın engellenmesi amaçlanıyor.

