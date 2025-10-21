İkinci el araç alacaklar dikkat! Son rakamlar belli oldu

Kategoriler
Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun yenisi yayımlandı.
Eylül ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürüyor. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileme göstererek alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı.
Eylül ayında otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düşüş gösterdi. Bu durum, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü cinsinden değerinin tüketici lehine geliştiğine işaret ediyor. Bir önceki aya göre ise reel fiyatlar yatay seyretti.
Raporda 6 farklı yakıt türündeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. 2025 Eylül verilerine göre, her yakıt türünde alıcılara çeşitli seçenekler sunuluyor. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin TL, benzin & LPG'li araçlarda 562 bin 113 TL, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin TL, hibrit türünde 2 milyon 420 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin & LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.
Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görülüyor. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 TL, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin TL seviyesinde. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.
Yayımlanan rapora göre, satılık otomobillerin piyasada kalma süresi hızlı seyrediyor. Kapatılan ilanların ortalama yaşı bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün olarak gerçekleşti. Bu durum, alıcı ve satıcılar arasında eşleşme sürecinin verimli işlediğini gösteriyor.
Raporda ayrıca otomobil talep endeksi ve piyasa dinamiklerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Piyasa aktivitesini gösteren satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.
Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 23,5), en düşük fiyat artışı ise E sınıflarında (yüzde 19,4) görüldü.
Ortalama fiyat B sınıfında 693 bin 428 TL, C sınıfında 934 bin 247 TL, D sınıfında 1 milyon 342 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 206 bin TL oldu.
Yaş gruplarına göre otomobil fiyatları incelendiğinde, yıllık bazda otomobil fiyatları 2004-2008 model yılında yüzde 3,9, 2009-2013 model yılında yüzde 11,7, 2014-2018 model yılında ise yüzde 16,2 yükseldi.
Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 465 bin 530 TL, 2009-2013 yaş grubunda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 184 bin TL olarak gerçekleşti.
Model yılı son 5 yıla ait olan otomobillerin fiyatları incelendiğinde ise yıllık ve aylık bazda tüm modellerin fiyatlarının yükseldiği görüldü. Yeni model yıllarındaki en yüksek yıllık artış (yüzde 19,1) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 5,9) 2022 modellerinde görüldü.
Ekim 2025'te genç araçların ortalama fiyatları 2019 model yılında 1 milyon 402 bin TL, 2020 model yılında 1 milyon 595 bin TL, 2021 model yılında 1 milyon 613 bin TL, 2022 model yılında 1 milyon 781 bin TL, 2023 model yılında ise 1 milyon 961 bin TL oldu.
Otomobil fiyatları, yılın son çeyreğinde yatırımcılar ve son kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli ticaret anlaşmaları dışında kalan bazı modellerde fiyat artışı olma ihtimali gündeme gelirken aynı sebepten dolayı ortaya çıkan vergi avantajları nedeniyle bazı markalarda da indirim yaşanması bekleniyor.
Peki hangi markalar ne kadar indirim yapacak! İşte kasım ayına işaret eden gelişmelerin tüm detayları...
Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.
Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.
Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı. Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.