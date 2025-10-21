İkinci el araç alacaklar dikkat! Son rakamlar belli oldu

FİYATLAR NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 23,5), en düşük fiyat artışı ise E sınıflarında (yüzde 19,4) görüldü.

Ortalama fiyat B sınıfında 693 bin 428 TL, C sınıfında 934 bin 247 TL, D sınıfında 1 milyon 342 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 206 bin TL oldu.