Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

İkinci el araç alacaklar dikkat! Son rakamlar belli oldu

Ekim 21, 2025 17:16
1
otomobil

2
otomobil

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'da yayınlanan ilanlardan hareketle hazırlanan ve ikinci el otomobil piyasasının genel durumunu analiz eden "Otomobil Piyasası Görünümü" raporunun yenisi yayımlandı. 

3
otomobil

Eylül ayı verileri incelenerek hazırlanan rapora göre, otomobil piyasası istikrarlı seyrini sürdürüyor. Reel fiyatlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,8 gerileme göstererek alıcılar için satın alma gücü avantajı sağladı. Otomobil talep endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3,9 daha yüksek seviyede yer aldı.
 

4
otomobil

REEL FİYATLAR TÜKETİCİ LEHİNE GELİŞTİ

Eylül ayında otomobil reel fiyatları geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9,8 düşüş gösterdi. Bu durum, enflasyon karşısında araçların satın alma gücü cinsinden değerinin tüketici lehine geliştiğine işaret ediyor. Bir önceki aya göre ise reel fiyatlar yatay seyretti.
 

5
otomobil

TÜM YAKIT TÜRLERİNDE GENİŞ ÜRÜN YELPAZESİ

Raporda 6 farklı yakıt türündeki araçların fiyat performansları da değerlendirildi. 2025 Eylül verilerine göre, her yakıt türünde alıcılara çeşitli seçenekler sunuluyor. Eylül ayı ortalama fiyatları benzinli araçlarda 1 milyon 311 bin TL, benzin & LPG'li araçlarda 562 bin 113 TL, dizel araçlarda 1 milyon 41 bin TL, hibrit türünde 2 milyon 420 bin TL ve elektrikli araçlarda 3 milyon 740 bin TL olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal artış oranları benzinli araçlarda yüzde 20,2, benzin & LPG'de yüzde 14,2, dizel araçlarda yüzde 16,8, hibrit araçlarda yüzde 15,8 ve elektrikli araçlarda yüzde 13,6 olarak kaydedildi.
 

6
otomobil

HER YAŞ GRUBUNDAKİ ARAÇLARA TALEP DEVAM EDİYOR

Bir önceki aya göre yaş grubu fiyat analizinde, tüm yaş segmentlerinde hareketlilik görülüyor. Ortalama fiyatlar 2004-2008 model araçlarda 465 bin 530 TL, 2009-2013 model araçlarda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model araçlarda ise 1 milyon 184 bin TL seviyesinde. Geçen yılın aynı dönemine göre nominal fiyat değişimleri sırasıyla yüzde 3,9, yüzde 11,7 ve yüzde 16,2 olarak gerçekleşti.
 

7

PİYASADA HIZLI İŞLEM SÜRECİ

Yayımlanan rapora göre, satılık otomobillerin piyasada kalma süresi hızlı seyrediyor. Kapatılan ilanların ortalama yaşı bir önceki aya göre 0,7 gün azalarak 19,1 gün olarak gerçekleşti. Bu durum, alıcı ve satıcılar arasında eşleşme sürecinin verimli işlediğini gösteriyor.

 

8

Raporda ayrıca otomobil talep endeksi ve piyasa dinamiklerine ilişkin veriler de paylaşıldı. Buna göre, otomobil talep endeksi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artış gösterdi. Piyasa aktivitesini gösteren satılan otomobil sayısının toplam ilan sayısına oranı yüzde 24 seviyesinde gerçekleşti.

 

9

FİYATLAR NEYE GÖRE DEĞİŞİYOR?

Araç sınıfına göre cari otomobil fiyatları tüm sınıflarda hem bir önceki aya göre hem de bir önceki yılın aynı ayına göre arttı. Araç sınıflarına göre en yüksek fiyat artışı C sınıfında (yüzde 23,5), en düşük fiyat artışı ise E sınıflarında (yüzde 19,4) görüldü.

Ortalama fiyat B sınıfında 693 bin 428 TL, C sınıfında 934 bin 247 TL, D sınıfında 1 milyon 342 bin TL ve E sınıfında 2 milyon 206 bin TL oldu. 

10

HANGİ YAŞ OTOMOBİL NE KADAR?

Yaş gruplarına göre otomobil fiyatları incelendiğinde, yıllık bazda otomobil fiyatları 2004-2008 model yılında yüzde 3,9, 2009-2013 model yılında yüzde 11,7, 2014-2018 model yılında ise yüzde 16,2 yükseldi.

Ortalama otomobil fiyatı 2004-2008 grubunda 465 bin 530 TL, 2009-2013 yaş grubunda 753 bin 724 TL, 2014-2018 model yılında ise 1 milyon 184 bin TL olarak gerçekleşti.

11

İŞTE YENİ OTOMOBİLLERİN FİYATLARI

Model yılı son 5 yıla ait olan otomobillerin fiyatları incelendiğinde ise yıllık ve aylık bazda tüm modellerin fiyatlarının yükseldiği görüldü. Yeni model yıllarındaki en yüksek yıllık artış (yüzde 19,1) 2019 modellerinde, en düşük artış (yüzde 5,9) 2022 modellerinde görüldü.

Ekim 2025'te genç araçların ortalama fiyatları 2019 model yılında 1 milyon 402 bin TL, 2020 model yılında 1 milyon 595 bin TL, 2021 model yılında 1 milyon 613 bin TL, 2022 model yılında 1 milyon 781 bin TL, 2023 model yılında ise 1 milyon 961 bin TL oldu.

12

Otomobil fiyatları, yılın son çeyreğinde yatırımcılar ve son kullanıcılar tarafından yakından takip ediliyor. Çeşitli ticaret anlaşmaları dışında kalan bazı modellerde fiyat artışı olma ihtimali gündeme gelirken aynı sebepten dolayı ortaya çıkan vergi avantajları nedeniyle bazı markalarda da indirim yaşanması bekleniyor.

Peki hangi markalar ne kadar indirim yapacak! İşte kasım ayına işaret eden gelişmelerin tüm detayları...

13

EK GÜMRÜK VERGİLERİNDE DÜŞÜŞ

Otomobil ithalatına ilişkin vergilendirmelere dair düzenleme 22 Kasım 2025 tarihinde yürürlüğe girecek. Japon otomobillerine gelecek ek gümrük vergisi artışının yanında ABD ve Çin'den ithal edilen araçların ek gümrük vergilerinde düşüşler yaşanacak.

14

Çin ve ABD'den ithal edilecek otomobillerin fiyatlarında indirime gidilmesi bekleniyor. ABD'ye uygulanan yüzde 70'e varan ek vergi yüzde 35'e, Çin'e uygulanan yüzde 50'ye varan ek vergi de yüzde 30'lar seviyelerine düşecek.

15

BU OTOMOBİLLERDE İNDİRİM OLACAK!

Çin'de üretilen konvansiyonel (içten yanmalı motora sahip) otomobillerin gümrük vergisi azalmış oldu. ABD'de de üretilen hibrit, plug-in hibrit ve elektrikli otomobillerin de gümrük vergisi oranı azaldı. Chery, MG ve BYD gibi markaların içten yanmalı motora sahip olan araçlarında fiyat düşüşü bekleniyor.

16

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.