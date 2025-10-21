Menü Kapat
16°
 Selahattin Demirel

Aliyev duyurdu: Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında tüm kısıtlamalar kaldırıldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev "Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında işgalden beri uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı ve bu türden ilk transit kargo, Kazakistan tahılının Ermenistan'a taşınması oldu" dedi.

Aliyev duyurdu: Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında tüm kısıtlamalar kaldırıldı
21.10.2025
21.10.2025
Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in daveti üzerine geldiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Aliyev ve Tokayev, ikili görüşme ve Azerbaycan-Kazakistan Yüksek Devletlerarası Konseyi'nin İkinci Toplantısı sonrası basına açıklamalarda bulundu.

İLK TRANSİT KARGOYLA KAZAKİSTAN TAHILI ERMANİSTAN'A TAŞINDI

Azerbaycan ile arasındaki ilişkilerle ilgili konuşan Aliyev, "Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında işgalden beri uygulanan tüm kısıtlamalar kaldırıldı ve bu türden ilk transit kargo, Kazakistan tahılının Ermenistan'a taşınması oldu. Bence bu, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barışın artık kağıt üzerinde değil, pratikte olduğunun da iyi bir göstergesidir" dedi.

Aliyev duyurdu: Azerbaycan'dan Ermenistan'a kargo taşımacılığında tüm kısıtlamalar kaldırıldı

ZENGEZUR KORİDORUNUN AÇILIŞI 2028 YILI SONUNA AKDAR GERÇEKLEŞEBİLİR"

projesinin büyük bir potansiyeli olduğunu belirten Aliyev, "Azerbaycan'daki tüm karayolu ve demiryolu bağlantıları önümüzdeki yılın ortasına kadar tamamlanacak. Her şeyin diğer ülkelerde de aynı hızla hayata geçirilmesini umuyoruz ve eğer böyle olursa Zengezur Koridorunun açılışı 2028 yılı sonuna kadar gerçekleşebilir" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen başarılarından birinin Uluslararası Barış ve Refah için Trump Rotası (TRIPP) Projesi olduğunu belirten Aliyev, "ABD Başkanı Donald Trump, projeye kendi adını vermiştir ve bu da projenin mutlaka hayata geçirileceğine işaret etmektedir. Böylece Orta Koridor'un bir güzergahı daha açılmış oluyor. Böylelikle Asya'dan Avrupa'ya ve ters yönde, ülkelerimizden geçen yüklerin hacmi kendi içinde artış potansiyeline sahip olacak. Aynı zamanda bu yüklerin kabulü ve gönderilmesi için de daha büyük bir potansiyel oluşacaktır" dedi.
Azerbaycan ve Kazakistan arasında, enerji, sağlık, içişleri, dijital dönüşüm, yapay zeka, yatırım ve ulaştırma gibi birçok alanda 15 adet ortak iş birliği anlaşması imzalandı.

