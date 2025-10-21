Menü Kapat
16°
Dünya
 Berrak Arıcan Baş

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

Almanya, savunma sanayi ve orduyu geliştirirken halka da ''3 ila 10 günlük erzak stoklayın'' tavsiyesi verildi. Alman Nüfus Koruma ve Afet Yardımı Ofisi, savaş uyarısında bulundu.

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!
KAYNAK:
Euronews
|
GİRİŞ:
21.10.2025
12:25
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
12:25

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkeleri harekete geçti. Rusya'nın kendileri için bir tehdit olduğunu belirten Avrupa ülkelerinden , Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından savunma sanayisini geliştirmeye yönelik hamleler yaptı. Alman ordusundaki kapasitenin de artması gerektiği konuşulurken bir uyarı da Almanya Federal Sivil Koruma ve Afet Yardım Dairesi'nden (BBK) geldi.

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

3 İLA 10 GÜNLÜK GIDA STOKU YAPIN!

BBK, olası bir kriz durumunda izlenecek adımlar için bir rehber yayımladı. Rehberde, savaşın artık daha yakın olduğu bu yüzden vatandaşların, 3 ila 10 günlük gıda stoku bulundurmaları gerektiği belirtildi.

Almanya'da halka savaş uyarısı: 3 ila 10 günlük gıda stoku yapın!

Yayımlanan rehber üzerine vatandaşlar endişeye kapılınca ise BBK Başkanı Ralph Tiesler, “Önceden hazırlıklı olmak her zaman işe yarar” açıklamasında bulundu.

Euronews'in haberine göre, 'Krizlere ve Felaketlere Hazırlık' başlıklı yeni rehber, dezenformasyonun nasıl tespit edilebileceğinden, patlama ya da kent merkezlerine yönelik saldırılar sırasında nerede sığınak bulunabileceğine kadar birçok konuda bilgi veriyor. Ayrıca ekstrem durumlarda korku ve kaygıyla nasıl başa çıkılacağına dair öneriler de içeriyor.

