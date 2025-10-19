Menü Kapat
İsveçli Bakan Jonson'dan Rusya çağrısı: "Savaş moduna geçmeliyiz"

İsveç Savunma Bakanı Pal Jonson, Rusya'nın Baltık Denizi'nde hibrit saldırılar gerçekleştirdiğini ve bu saldırıların bölgesel güvenliği tehdit ettiğini belirtti. Bakan, Avrupa'nın savaşın ve saldırganlığın karşısında dayanışma içinde durmasını ve savaş moduna geçmesi gerektiğini savundu.

İsveçli Bakan Jonson'dan Rusya çağrısı:
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 13:23
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 13:23

Bakanı Pal Jonson, Alman medya ağı Redaktionsnetzwerk Deutschland’a (RND) verdiği demeçte, ’yı Baltık Denizi’nde kasıtlı olarak hibrit saldırılar gerçekleştirmekle suçladı.

Pal Jonson, "Rusya’nın ve Batı’ya yönelik saldırganlığı bölgeyi hibrit savaşın ön cephesine dönüştürdü. Baltık Denizi'nde yaşananlar Rusya'nın savaşının bir parçası" ifadelerine yer verdi.

İsveçli Bakan Jonson'dan Rusya çağrısı: "Savaş moduna geçmeliyiz"

"ZİHNİYETTE BİR DEĞİŞİM ŞART"

İsveçli Bakan Jonson, "Avrupa genelinde, barışçıl bir yaşam için ortak bir arzuyla hareket ettiğimiz konusunda derin bir farkındalığa ihtiyacımız var. Zihniyette bir değişim şart. Barışı kararlılıkla savunmak ve korumak için savaş moduna geçmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya karşı daha sert önlemler alınması çağrısında bulunan Jonson, "Rusya, siyasi ve askeri riskler almaya ve karma operasyonlarını yoğunlaştırmaya hazır. Bu nedenle, karşılık vermeli ve misilleme yapmalıyız" ifadelerini kullandı.

