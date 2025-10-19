Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in görüşmesinin ardından 'ilginç' bir öneri ortaya atıldı. Putin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, Rusya ile ABD’yi Bering Boğazı altından bağlayacak 'Putin–Trump Tüneli' projesi önerdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 11:41

ABD'de başkanlık koltuğuna yeniden Donald Trump'ın oturmasıyla beraber Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için çabaları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sık diyaloğa geçmesi ve görüşmesi ilişkilerin olumlu seyrini ortaya koydu. Trump, geçtiğimiz günlerde de Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından Moskova tarafından ilginç bir öneri geldi.

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

'PUTİN-TRUMP' TÜNELİ

Rusya’nın egemen varlık fonu RDIF’in başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, iki ülke arasında “Putin–Trump Tüneli” adını taşıyacak dev bir altyapı projesi önerdi.

Proje, Rusya ve ABD’yi Bering Boğazı altından geçecek 112 kilometrelik bir demiryolu ve kargo tüneliyle birbirine bağlamayı hedefliyor. 'Birlik sembolü' olarak nitelendirilen proje için Dmitriev, tünelin maliyetinin yaklaşık 8 milyar dolar olacağını ve finansmanın Rusya ile uluslararası ortaklar tarafından karşılanacağını söyledi.

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

Projenin sekiz yıldan kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Dmitriev, “ABD ile Rusya’yı, Amerika kıtası ile Avrasya’yı birleştirecek bir tünel inşa edelim” çağrısında bulundu.

''TÜNELİ ELON MUSK'IN ŞİRKETİ YAPSIN''

Dmitriev, tünelin inşası için ABD’li milyarder ’ın şirketi The Boring Company’yi önerdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Musk’a seslenen Dmitriev, “Putin–Trump Tüneli, Amerika ile Afro-Avrasya’yı birbirine bağlayabilir. Geleneksel maliyet 65 milyar dolar olurdu, ama The Boring Company teknolojisiyle 8 milyar doların altına düşebilir” ifadelerini kullandı.

https://x.com/kadmitriev/status/1978917512285687902

“KITALARI BİRLEŞTİRME ZAMANI”

RDIF Başkanı Dmitriev, Rusya ile Çin arasında inşa edilen ilk demiryolu köprüsünü hatırlatarak, “Artık kıtaları birbirine bağlama zamanı geldi. İnsanlık tarihinde ilk kez Rusya ve ABD birbirine bağlanabilir” dedi.

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

Ancak uzmanlar, böylesi bir tünelin yalnızca inşaatının değil, iki kıtadaki alt yapının da devasa ek maliyetler gerektirdiğini belirtiyor.

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

TRUMP'TAN İLK YORUM

Öte yandan Trump ve Putin'in görüşmesinin ardından gelen bu öneriye ABD lideri, sadece 'ilginç' demekle yetindi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ''Bu fikirden memnun değilim'' dedi.

Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin ateşkes şartını açıkladı! Savaşı bitirmek için Trump'tan o bölgeyi istedi
ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti
ETİKETLER
#elon musk
#Rusya-abd Ilişkileri
#Putin-trump
#Bering Boğazı Tüneli
#Kıtalararası Bağlantı
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.