Moskova'dan 'ilginç' öneri: ABD ve Rusya'yı birbirine bağlayacak 'Trump-Putin Tüneli'

ABD'de başkanlık koltuğuna yeniden Donald Trump'ın oturmasıyla beraber Rusya-ABD ilişkilerinde yeni bir sayfa açıldı. Trump'ın, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sonlandırmak için çabaları sırasında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile daha sık diyaloğa geçmesi ve görüşmesi ilişkilerin olumlu seyrini ortaya koydu. Trump, geçtiğimiz günlerde de Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi ve bu görüşmenin ardından Moskova tarafından ilginç bir öneri geldi.

'PUTİN-TRUMP' TÜNELİ

Rusya’nın egemen varlık fonu RDIF’in başkanı ve Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yatırım elçisi Kirill Dmitriev, iki ülke arasında “Putin–Trump Tüneli” adını taşıyacak dev bir altyapı projesi önerdi.

Proje, Rusya ve ABD’yi Bering Boğazı altından geçecek 112 kilometrelik bir demiryolu ve kargo tüneliyle birbirine bağlamayı hedefliyor. 'Birlik sembolü' olarak nitelendirilen proje için Dmitriev, tünelin maliyetinin yaklaşık 8 milyar dolar olacağını ve finansmanın Rusya ile uluslararası ortaklar tarafından karşılanacağını söyledi.

Projenin sekiz yıldan kısa sürede tamamlanabileceğini belirten Dmitriev, “ABD ile Rusya’yı, Amerika kıtası ile Avrasya’yı birleştirecek bir tünel inşa edelim” çağrısında bulundu.

''TÜNELİ ELON MUSK'IN ŞİRKETİ YAPSIN''

Dmitriev, tünelin inşası için ABD’li milyarder Elon Musk’ın şirketi The Boring Company’yi önerdi. Sosyal medya platformu X’te yaptığı paylaşımda, Musk’a seslenen Dmitriev, “Putin–Trump Tüneli, Amerika ile Afro-Avrasya’yı birbirine bağlayabilir. Geleneksel maliyet 65 milyar dolar olurdu, ama The Boring Company teknolojisiyle 8 milyar doların altına düşebilir” ifadelerini kullandı.

https://x.com/kadmitriev/status/1978917512285687902

“KITALARI BİRLEŞTİRME ZAMANI”

RDIF Başkanı Dmitriev, Rusya ile Çin arasında inşa edilen ilk demiryolu köprüsünü hatırlatarak, “Artık kıtaları birbirine bağlama zamanı geldi. İnsanlık tarihinde ilk kez Rusya ve ABD birbirine bağlanabilir” dedi.

Ancak uzmanlar, böylesi bir tünelin yalnızca inşaatının değil, iki kıtadaki alt yapının da devasa ek maliyetler gerektirdiğini belirtiyor.

TRUMP'TAN İLK YORUM

Öte yandan Trump ve Putin'in görüşmesinin ardından gelen bu öneriye ABD lideri, sadece 'ilginç' demekle yetindi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise ''Bu fikirden memnun değilim'' dedi.