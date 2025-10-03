Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

ABD Başkanı Donald Trump'ın İbrahim Anlaşmaları'na İran'ın da dahil olabileceğini söylemesi ve Birleşmiş Milletler'in yeniden yaptırımları yürürlüğe koyması Rusya'yı harekete geçirdi. Rusya ve İran arasındaki uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma yürürlüğe girdi

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
03.10.2025
saat ikonu 12:38
|
GÜNCELLEME:
03.10.2025
saat ikonu 12:38

ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde, İsrail’in dört Müslüman çoğunluklu ülkeyle ilişkilerini normalleştirmesini sağlayan İbrahim Anlaşmaları’na değindi. Trump, ''Belki İran da buna dahil olabilir, İran'la çok iyi geçinemiyoruz ama burada gerçekten bir umut olduğuna inanıyorum'' dedi.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 'ın "nükleer bomba geliştirmesini engellemeyi amaçlayan 2015 anlaşmasını ihlal ettiği" suçlaması nedeniyle toplanarak, İran'a yönelik silah ambargosu ve diğer yaptırımları yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

RUSYA DEVREYE GİRDİ

Trump'ın sözleri ve BMGK'nın kararının ardından , devreye girdi. BM yaptırımlarını tanımayacaklarını belirten Rusya ile İran arasında uzun vadeli kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşma yürürlüğe girdi.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

İRAN İLE 'KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI'

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, İran ile Rusya arasında 17 Ocak'ta iki ülke cumhurbaşkanları tarafından Moskova'da imzalanan "Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması"nın yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, "İran-Rusya Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması, iki ülke ilişkilerinin tarihinde bir dönüm noktasıdır ve tarafların arzu ettiği çeşitli alanlarda iki ülke arasındaki dostane ilişkilerin seviyesini artırmayı vaat etmektedir." ifadelerine yer verildi.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

''ÖNEMLİ BİR DÖNÜM NOKTASI''

Rusya Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamada da bu gelişmenin Rusya ile İran arasındaki devletler arası ilişkilerinde "önemli bir dönüm noktası" olduğu belirtildi.

Açıklamada, anlaşmanın bölgede istikrar ve güvenliği güçlendirmek için ortak çabalar ve ortak tehdit ve zorluklarla mücadele de dahil olmak üzere, ortaya çıkan çok kutuplu dünya koşullarında uluslararası alanda daha sıkı bir etkileşim öngördüğü kaydedildi.

İMZALAR ATILMIŞTI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin iki ülke arasında kapsamlı stratejik ortaklık kuran anlaşmaya 17 Ocak'ta imza atmıştı.

Rusya Devlet Duması ve Federasyon Konseyi'nin ardından İran Meclisi de 21 Mayıs'ta anlaşmayı onaylamıştı.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

RUSYA ASKERİ DESTEK VERMEK ZORUNDA DEĞİL!

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, anlaşmanın karşılıklı askeri yardımlaşmayı öngörmediğini belirterek, "Rusya, İran'a askeri destek sağlamak zorunda değil." ifadesini kullanmıştı.

ABD LİDERİ TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD lideri Donald Trump, İbrahim Anlaşmaları'na İran'ın da dahil olabileceğini, ''Kim bilir, belki İran bile bu işin içine girebilir'' diyerek sinyalini vermişti. Reuters'da yer alan habere göre, Netanyahu’nun ve kendisinin Filistin devletinin kurulmasına karşı olduklarını da söyleyen Trump, İbrahim Anlaşmaları’nın devam etmesini istediklerini hatta İran’ın da bu anlaşmalara dahil olabileceğini öne sürmüştü.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

Trump’ın “Burada İsrail'in yakın dostu olarak İbrahim Anlaşmaları’na aracılık ettim. Birçok insan Abraham diyor, İbrahim diyorlar. Abraham kulağa daha zarif geliyor” ifadeleri dikkati çekmişti.

ABD Başkanı söz konusu anlaşmaları hazırlayanlar için “bir grup dahi” ifadesini kullanırken “Belki İran da buna dahil olabilir. İran'la çok iyi geçinemiyoruz ama burada gerçekten bir umut olduğuna inanıyorum” demişti.

Trump, konuşmasının son bölümünde İsrail için "Suriye'den Lübnan'a, Suudi Arabistan'a kadar bölgedeki ülkelerdeki diğer insanlarla bir arada yaşayacaklar. Yeni bir Orta Doğu vaadi, ulaşabileceğimiz bir mesafede. Sahte bir barışa değil, gerçek barışa hiç bu kadar yaklaşmamıştık” demişti.

ABD-Rusya arasında 'İran' çekişmesi: Trump'ın sözleri, BM'nin hamlesinin ardından Moskova harekete geçti

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR?

İbrahim Anlaşmaları, 2020’de ABD’nin arabuluculuğunda imzalanmış ve İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Sudan ve Fas arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasını sağlamıştı.

Bu anlaşmalar, Arap ülkelerinin Filistin sorununu çözüm şartı olmadan İsrail’le resmi ilişkilere yönelmesiyle dikkat çekmiş, Orta Doğu diplomasisinde yeni bir dönemin başlangıcı olarak değerlendirilmişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, İran ile doğrudan görüşmeyi kabul etmedi!
İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Avrupa'ya rest: Nükleer teslimiyet yok, snapback fiyasko!
ETİKETLER
#rusya
#iran
#diplomasi
#nükleer silah
#İbrahim Anlaşmaları
#Bm Güvenlik Konseyi
#Siyasi Ortaklık
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.