ABD, İran ile doğrudan görüşmeyi kabul etmedi!

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, Tahran'da düzenlenen kabine toplantısı sonrasında basına açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi'nin New York'taki temaslarına dair bilgi veren Muhacirani, "İran, Sayın Witkoff'a Avrupalı 3 bakanın (2015'teki nükleer anlaşmanın taraflarından İngiltere, Fransa ve Almanya'nın dışişleri bakanları) ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın katılımıyla doğrudan görüşme önerdi. Görüşmeye gelmeyen Sayın Witkoff oldu." dedi.

''SİYONİST LOBİ BASKI YAPTI, KABUL EDİLMEDİ''

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getiren "snapback" mekanizmasının ortadan kaldırılmasını talep ettiğini ancak karşı tarafın mekanizmanın işletilmesini 6 ay askıya almayı teklif ettiğini aktaran Muhacirani, şunları kaydetti:

"ABD'nin ısrarı 6 aylık bir ertelemeydi ancak ülkenin ulusal çıkarları göz önüne alındığında dün gece bile İran tarafından 45 günlük bir erteleme önerisi getirildi fakat bu önerimiz Siyonist lobinin baskısı nedeniyle kabul edilmedi."

ABD VE İRAN ARASINDA NÜKLEER MÜZAKERE

İran ile ABD arasında nisan ayında Umman'ın aracılığında dolaylı nükleer müzakerelere başlanmıştı. ABD tarafı İran ile doğrudan görüşmeler konusunda ısrar etmesine rağmen Tahran o dönem doğrudan görüşmeleri kabul etmemişti. Görüşmeler İsrail'in hazirandaki saldırılarının ardından çökmüştü.

İran ile 2015'teki nükleer anlaşmanın Avrupalı tarafları İngiltere, Fransa ve Almanya; Tahran'a nükleer anlaşmayı ihlal ettiği gerekçesiyle BM yaptırımlarını geri getiren "snapback" mekanizmasını 28 Ağustos'ta işletmişti. 30 günlük prosedürlerin ardından İran'a BM yaptırımları 28 Eylül'de geri getirilmişti.