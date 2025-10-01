Medvedev, Trump'ı diline doladı! ABD ve Rusya gerilimi büyüyor

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş şiddetli çatışmalarla devam ederken ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dimitri Medvedev arasındaki gerilim de hız kazandı. İkili arasındaki atışma birkaç aydır devam ederken son olarak Medvedev, Trump'ı ti'ye aldı.

ABD lideri Trump, dün yaptığı bir konuşmada Medvedev'i hedef aldı ve 'Salak biri' dedi. Ayrıca Trump, bir ya da iki denizaltıyı Rusya sahillerine gönderdiğini, uygun yerlere yerleştirildiğini söyledi.

''ORTADA KEDİ YOK!''

Trump'ın açıklamaları üzerine Medvedev, sosyal medya platformu X'ten bir paylaşımda bulundu. Medvedev, "Macera dizisinde yeni bölüm. Trump yine Rusya sahillerine denizaltı gönderdiğini iddia etti ve bunların çok iyi saklandığını söyledi. Ne derler bilirsiniz, karanlık bir odada kara kedi bulmak çok zor, özellikle ortada kedi yoksa" ifadesini kullandı.

https://x.com/MedvedevRussiaE/status/1973113164507336790

TRUMP VE MEDVEDEV ARASINDA NELER OLDU?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, Ukrayna ile anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullanmıştı.

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" demişti.

Medvedev'i hedef alan ABD lideri, "Ayrıca hala başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'e söyleyin, ağzını toplasın. Tehlikeli yerlere giriyor!" dedi.

Trump'ın, Medvedev'e karşı bu çıkışı, bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN NÜKLEER DENİZALTI EMRİ

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.