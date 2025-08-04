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 | Berrak Arıcan

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in gerilmesinin ardından Kremlin'den açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Herkes nükleer söylem konusunda çok ama çok dikkatli olmalı" uyarısında bulundu.

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Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:57
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:57

ABD Başkanı , eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev ile atışmalarının ardından 2 nükleer denizaltının 'gereken yere' konuşlandırıldığını duyurdu. Kremlin'den konuya ilişkin açıklama geldi. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Trump'ın nükleer denizaltılar hakkındaki açıklamalarına yönelik bir polemiğe girmek niyetinde olmadıklarını söyledi.

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

TANSİYONU DÜŞÜRME ÇABASI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yaklaşımının önemli olduğunu vurgulayan Peskov, "Herhangi bir nükleer gerilim söz konusu değil" diyerek tansiyonu düşürmeye çalıştı. Ancak Peskov, Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Medvedev'e açıklamalarının tonunu düşürmesi yönünde bir uyarı yapılıp yapılmadığına dair soruları ise cevapsız bıraktı.

TRUMP VE MEDVEDEV ARASINDA NELER OLDU?

Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyleyerek, Rusya'ya 10 ya da 12 günlük süre vereceğini, ile anlaşmaya varması gerektiğini söylemişti. Trump'ın bu sözlerine Rusya'dan sert tepki gelmişti.

Medvedev, ABD liderini 'sorumsuz ve tehlikeli' olarak nitelendirdiği bir yazılı açıklama yayımlamıştı.

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

''SAVAŞA DOĞRU ATILAN BİR ADIM!''

Medvedev, Trump’ın Rusya’yı İran veya İsrail gibi algılamaması gerektiğini belirterek, "Her yeni ültimatom, bir tehdit ve Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle savaşa doğru atılan bir adımdır," ifadelerini kullanmıştı.

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

''JOE'NUN YOLUNDAN GİTMEYİN!''

''İki şeyi hatırlamalı. Rusya, İsrail ya da İran değil.'' diyen Medvedev, ABD'nin eski lideri Joe Biden'a atıfta bulunarak, ''Uykucu Joe'nun yolundan gitmeyin" demişti.

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

Medvedev'i hedef alan ABD lideri, "Ayrıca hala başkan olduğunu sanan başarısız eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev'e söyleyin, ağzını toplasın. Tehlikeli yerlere giriyor!" dedi.

Trump'ın, Medvedev'e karşı bu çıkışı, bir ilk olarak kayıtlara geçti.

TRUMP'TAN NÜKLEER DENİZALTI EMRİ

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Trump ve Medvedev'in atışmasının ardından Kremlin'den nükleer tansiyonu düşürme çabası

Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.

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#terör
#nato
#nükleer silahlar
#dmitri medvedev
#Donald Trump
#Rusya
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