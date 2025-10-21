Altın düşmeye devam eder mi? Analistler tahminlerini paylaştı

Altın fiyatları, 2025 yılının ikinci yarısında ulaştığı tarihi zirvelerin ardından dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. Küresel piyasalarda yaşanan hareketlilik, yatırımcıların kar satışlarını artırmasına neden oldu.

ALTIN NEDEN DÜŞTÜ?

Altın fiyatlarındaki son gerilemenin temelinde küresel ekonomik dinamikler bulunuyor. ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirimi beklentileri güçlü kalmakla birlikte, son açıklamalarda indirim temposunun yavaşlayabileceğine dair sinyaller verilmesi, piyasaları temkinli hale getirdi. Dolar endeksindeki artış ve ABD tahvil faizlerindeki yükseliş, altın gibi dolar cinsinden fiyatlanan emtialar üzerindeki baskıyı artırıyor. Bu durum, yatırımcıların güvenli liman talebini bir süreliğine azaltırken, altın fiyatlarının 4.381 dolarlık zirveden 4.330 dolar seviyelerine kadar geri çekilmesine neden oldu.

Küresel risk iştahının toparlanması da altın talebini sınırlıyor. ABD-Çin ticaret ilişkilerinde geçici bir yumuşama yaşanması, yatırımcıların hisse senetleri ve tahviller gibi alternatif varlıklara yönelmesine yol açtı. Ayrıca enflasyonun Fed’in hedefinin üzerinde seyretmesi, faiz indirimlerinin ertelenebileceği ihtimalini güçlendirerek altın üzerindeki satış baskısını destekledi.

Türkiye’de ise gram altın fiyatı, büyük oranda ons altın ve dolar/TL kuruna bağlı hareket ediyor. Kurdaki istikrar, iç piyasada düşüşü sınırlı tuttu.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDER Mİ?

Kısa vadede altın fiyatlarında sınırlı bir gerileme olasılığı bulunuyor. Analist tahminlerine göre ons altın, önümüzdeki haftalarda 4.200-4.300 dolar aralığına kadar inebilir. Bu senaryo gerçekleşirse gram altının 5.700 TL seviyelerine kadar çekilmesi bekleniyor. Bu süreçte Fed’in ekim ayı toplantısından çıkacak mesajlar belirleyici olacak. Özellikle faiz indirimi beklentilerinin zayıflaması veya enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi halinde altın fiyatları üzerinde satış baskısı artabilir.

Bununla birlikte, mevcut düşüş trendi uzun vadeli görünümü değiştirmiyor. Altının 2025 yılı başından bu yana yüzde 52’nin üzerinde değer kazanması, orta ve uzun vadede potansiyelin korunduğuna işaret ediyor. Uzmanlar, yıl sonuna doğru ons altının yeniden 4.500-4.900 dolar bandına yükselebileceğini öngörüyor. Küresel belirsizlikler, merkez bankalarının altın alımları ve devam eden enflasyonist baskılar bu yükseliş beklentisini destekliyor.

ALTIN TAHMİNLERİ

HSBC ve JPMorgan, 2025 yılı için ortalama ons altın fiyatını sırasıyla 3.455-3.675 dolar seviyelerinde öngörüyor.

Goldman Sachs, yıl sonuna ilişkin tahminini 3.700 dolar seviyesinde tutuyor.

Dünya Altın Konseyi, merkez bankalarının yıllık 700-1.000 ton civarında net altın alımı yapmaya devam edeceğini bildiriyor.

Uzun vadede, jeopolitik gerilimler ve faiz indirim döngüsünün başlamasıyla ons altının 2026’da 5.000 dolar seviyesine ulaşabileceği öngörülüyor.

*Bu haberde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir.