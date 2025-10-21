Menü Kapat
Medya
16°
Avatar
Editor
 Dilek Ulusan

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u solladı! Bölüm başı alacağı ücret 'pes' dedirtti

Uzun bir aranın ardından ekranlara dönemeye hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu'nun ABİ dizisinden bölüm başı alacağı ücret belli oldu. Başrolü Afra Saraçoğlu ile paylaşacak Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı ücretin 4 milyon 250 bin TL olduğu iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u solladı! Bölüm başı alacağı ücret 'pes' dedirtti
Haber Merkezi
GİRİŞ:
21.10.2025
17:38
GÜNCELLEME:
21.10.2025
17:40

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında yer alan ABİ dizisinin başrolünde ve yer alacak. İki ünlü oyuncunun arasındaki 23 yaş farkı eleştiri oklarının hedefi olurken, Kenan İmirzalıoğlu'nun bölüm başı alacağı dudak uçuklattı.

KENAN İMİRZALIOĞLU REKOR ÜCRETLE GERİ DÖNÜYOR

Gel Konuşalım programında konuşan Mehmet Üstündağ, yeni sezonda ekrana gelecek "A.B.İ. – Aile Bir İmtihandır" dizisiyle ilgili konuştu. Başrolleri Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu ile büyük merak uyandırmıştı.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u solladı! Bölüm başı alacağı ücret 'pes' dedirtti

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun başrolünde yer aldığı ABİ dizisi için bölüm başı 4 milyon 250 bin TL alacağını iddia eden Mehmet Üstündağ senaryoyla ilgili değişiklikleri de aktardı.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u solladı! Bölüm başı alacağı ücret 'pes' dedirtti

AFRA SARAÇOĞLU İLE KENAN İMİRZALIOĞLU ARTIK PARTNER DEĞİL

Saraçoğlu ve İmirzalıoğlu arasındaki 23 yaş farkı tepki toplamıştı. Mehmet Üstündağ gelen eleştirilerin ardından senaryonun değiştiğini ve ikilinin artık partner olmadığını söyledi. Mehmet Üstündağ, ikilinin artık aile üyelerini oynayacağını söyledi. Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nun aylık ABİ dizinden alacakları ücretin 17 milyon TL olduğu iddia edildi.

Kenan İmirzalıoğlu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Çağatay Ulusoy'u solladı! Bölüm başı alacağı ücret 'pes' dedirtti
