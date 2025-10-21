Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Magazin
Avatar
Editor
 | Dilek Ulusan

Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı

Son olarak Annem Ankara dizisinde rol alan Bergüzar Korel yaptığı paylaşımda geçmişe götürdü. lise zamanlarında çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşan "Hiç değişmemişsin" yorumlarını aldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 16:25
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 16:25

Binbir Gece, Zeytin Dalı, Karadayı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan , yakın bir arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Liseli Bergüzar'ı görenler aynı yorumu yaptı.

LİSELİ BERGÜZAR KOREL'İ GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Bergüzar Korel, yakın bir arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı lise fotoğraflarıyla kutladı.

Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı

Bergüzar Korel, mezuniyet gecesinden bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımına; "Nice yıllara birlikte canımın içi, iyi ki doğdun" notunu düştü.

Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı

Bergüzar Korel'e takipçileri aynı yorumu yaptı. 43 yaşında olan Bergüzar Korel'e takipçileri "Hiç değişmemişsin", "Hala aynısın" "Kimse beni bunların lise fotoğrafı olduğuna inandıramaz" gibi yorumlar yaptı.

Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı! Çılgın Bediş dizisindeki yaşadığı korkunç olay hayrete düşürdü
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu

Sıkça Sorulan Sorular

BERGÜZAR KOREL HANGİ DİZİLERDE ROL ALDI?
Kırık Hayatlar, Zeytin Dalı, Binbir Gece, Bitmeyen Şarkı, Karadayı, Vatanım Sensin, Annem Ankara gibi dizilerde rol aldı.
ETİKETLER
#oyuncu
#doğum günü
#sevgilisi
#bergüzar korel
#Lise Fotoğrafları
#Binbir Gece
#Karadayı
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.