Liseli Bergüzar Korel'e herkes aynı yorumu yaptı

Binbir Gece, Zeytin Dalı, Karadayı ve Muhteşem Yüzyıl gibi yapımlarda rol alan Bergüzar Korel, yakın bir arkadaşının doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Liseli Bergüzar'ı görenler aynı yorumu yaptı.

LİSELİ BERGÜZAR KOREL'İ GÖRENLER AYNI YORUMU YAPTI

Oyuncu Bergüzar Korel, yakın bir arkadaşının doğum gününü sosyal medya hesabında paylaştığı lise fotoğraflarıyla kutladı.

Bergüzar Korel, mezuniyet gecesinden bir fotoğrafın da yer aldığı paylaşımına; "Nice yıllara birlikte canımın içi, iyi ki doğdun" notunu düştü.

Bergüzar Korel'e takipçileri aynı yorumu yaptı. 43 yaşında olan Bergüzar Korel'e takipçileri "Hiç değişmemişsin", "Hala aynısın" "Kimse beni bunların lise fotoğrafı olduğuna inandıramaz" gibi yorumlar yaptı.