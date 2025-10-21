Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu

Şarkıcı Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği pankreas kanseri nedeniyle mart ayında hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren oğlu Taylan, bugün ise aldığı haberle bir kere daha yıkıldı.

TANYELİ'NİN OĞLU TAYLAN ACI ÜSTÜNE ACI YAŞIYOR

Tanyeli'nin oğlu Taylan, sosyal medya hesabından teyzesini kaybettiğini duyurdu. Büyük acı yaşayan Taylan, "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahakataları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

OĞLU, TANYELİ'NİN MEZARI BAŞINA GİTTİ, DÜŞTÜĞÜ NOT İLE YÜREKLERİ DAĞLADI

Taylan zaman zaman annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getiriyor. Yaklaşık 6 ay önce annesini kaybeden Taylan, Tanyeli'nin mezarı başına giderek, 'Bugün 6 ay oldu. Bazı isimler silinir, onun hakikatı kalır'' notunu düşmüştü.

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.