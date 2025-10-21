Menü Kapat
Magazin
Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu

Tanyeli'nin büyük oğlu Taylan, 6 ay önce annesini kaybetmesinin acısını yaşarken, aldığı ölüm haberiyle yine sarsıldı. Teyzesini kaybettiğini duyuran Taylan, "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu" dedi.

Şarkıcı Tanyeli, uzun süredir mücadele ettiği nedeniyle mart ayında hayatını kaybetti. Annesinin vefatının ardından zor günler geçiren oğlu Taylan, bugün ise aldığı haberle bir kere daha yıkıldı.

TANYELİ'NİN OĞLU TAYLAN ACI ÜSTÜNE ACI YAŞIYOR

Tanyeli'nin oğlu Taylan, sosyal medya hesabından teyzesini kaybettiğini duyurdu. Büyük acı yaşayan Taylan, "Bu sabah canım teyzem son nefesini verip anneme kavuştu. İki kardeş, bu dünyadan öte bir yerde yeniden bir arada. Onların gücü, zarafeti ve sevgisi her ortamı aydınlatırdı. Aralarındaki bağ, şimdi sonsuza dek sürüyor. Işıkları yolumuzu aydınlatsın, kahakataları kalbimizde yankılansın. Huzur içinde uyuyun, yeniden birlikte" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu

OĞLU, TANYELİ'NİN MEZARI BAŞINA GİTTİ, DÜŞTÜĞÜ NOT İLE YÜREKLERİ DAĞLADI

Taylan zaman zaman annesine olan özlemini sosyal medyadan dile getiriyor. Yaklaşık 6 ay önce annesini kaybeden Taylan, Tanyeli'nin mezarı başına giderek, 'Bugün 6 ay oldu. Bazı isimler silinir, onun hakikatı kalır'' notunu düşmüştü.

Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu

Tanyeli, 27 Şubat'ta yayınladığı son mesajına, "Hepinize hayırlı geceler, beni merak edenler ve yorumlarınızla Endişelenmişsiniz yorumlarınızdan bunu anlıyorum ve üstümde yük. Hastanedeyim Allah nasip ederse bugün yarın taburcu olacağım inşallah. Genelde tedavi için aldığım ilaçlar uyku yapıyor ve uyuyorum. Mesajlara cevap verebilecek durumda olmuyorum. Hakkınızı helal edin, ağrım çok ve öyle tek tek yazacak, konuşacak gücüm olmuyor. Allah'a emanet olun bana en güzel hediye dualarınız." notunu düşmüştü.

Tanyeli'nin oğlu Taylan acı üstüne acı yaşadı: Son nefesini verip anneme kavuştu
Sıkça Sorulan Sorular

TANYELİ KİMDİR?
15 Ocak 1971 İzmir doğumlu Tanyeli, İlk eşinden ayrıldıktan sonra Avustralya'ya yerleşti ardından burada Bursalı iş adamı İlker Sünneli ile tanışıp ikinci evliliğini yaptı. Müziğe olan ilgisiyle kanallarda sahne aldı.
#ölüm
#pankreas kanseri
#Üzüntü
#Taylan Sadıkoğlu
#Tanyeli Sadıkoğlu
#Özlem Çerçioğlu
#Vesileyle
#Magazin
