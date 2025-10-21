Kerem Bürsin ile Selin Yağcıoğlu'nun aşk yaşadığı iddiası sosyal medyayı salladı! O detay ikiliyi ele verdi

Lizge Cömert ile başrolünde yer aldığı Çarpıntı dizisiyle adından sıkça söz ettiren Kerem Bürsin, Melisa Tapan ile geçtiğimiz hafta ilişkisini noktaladı. İddialara göre; Kerem Bürsin, sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu ile yeni bir ilişkiye başladı.

KEREM BÜRSİN İLE SELİN YAĞCIOĞLU YENİ BİR AŞKA YELKEN AÇTI

Geçtiğimiz haftalarda Melisa Tapan ile olan ilişkisine nokta koyan Kerem Bürsin, iddiaya göre gönlünü sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdı.

Takvim'in iddiasına göre; Bir süredir birlikte olduğu Melisa Tapan ile ilişkisini sonlandıran Bürsin’in, kalbini bu kez sosyal medya fenomeni Selin Yağcıoğlu’na kaptırdığı konuşuluyor. Ortak arkadaşlar sayesinde tanışan ikili, kısa sürede yakınlaştı.

SELİN YAĞCIOĞLU'NUN SÖZLERİ KEREM BÜRSİN İDDİALARINI GÜÇLENDİRDİ

Magazin kulislerinde dolaşan iddialara göre Bürsin ve Yağcıoğlu, şimdilerde birbirini tanıma aşamasında. İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin, kısa süre içinde aşklarını ilan etmesi bekleniyor. Selin Yağcıoğlu2nun geçtiğimiz günlerde bir buluşmaya hazırlandığını söylemesi de hayranları tarafından merak uyandırmıştı.