Yaşam
Avatar
Editor
 | Ceyda Altun

İnşaat sırasında kaldırım çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi

Samsun'da bir inşaatta kaldırım çöktü. Temel kazısının ardından çöken kaldırım, istinat duvarının zarar görmesine neden oldu. Duvarla birlikte esneyen demir parçaları da esneme yaparak kazı alanına kaydı. Toprak kaymasının yaşandığı inşaatın yanındaki bir binadaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi. İnşaat firması yetkilileri, hasar gören istinat duvarının kontrollü şekilde yıkılacağını bildirdi.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
17:22
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
17:34

’un ilçesinde bir inşaatta yapılan temel kazısının ardından cadde kenarındaki kaldırım çöktü, zarar gördü. Muhtemel bir tehlikeye karşı yol trafiğe kapatılırken, çevredeki bina tedbir amaçlı tahliye edildi. Olay, İlkadım ilçesi İstiklal Caddesi Özden Sokak karşısındaki alanında saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce temeli kazılan inşaatta yolun kaymaması için yapılan istinat duvarı, harekete geçen toprağı tutamadı. Duvarla birlikte onu destekleyen çelik demirlerde esneme oluştu, ardından yol kenarındaki kaldırım kazı alanına doğru kaydı.

İnşaat sırasında kaldırım çöktü! Vatandaşlar tahliye edildi

YAN BİNA TAHLİYE EDİLDİ

Kaldırımın çökmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, AFAD, SASKİ, elektrik ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemi alarak yolu araç ve yaya trafiğine kapattı. Toprak kaymasının yaşandığı inşaatın yanındaki bir binadaki vatandaşlar ise tedbir amacıyla tahliye edildi. Ekiplerin yaptığı inceleme sonucunda, kaymanın çevreye zarar verme riskinin düşük olduğu tespit edildi. Bunun üzerine tahliye edilen binadaki vatandaşların evlerine dönmesine izin verildi. Kapalı olan yolun karşı şeridi yaya geçişine açıldı. İnşaat firması yetkilileri, hasar gören istinat duvarının kontrollü şekilde yıkılacağını bildirdi.

ETİKETLER
#toprak kayması
#samsun
#ilkadım
#inşaat
#inşaat kazası
#İstinat Duvarı
#tehlike
#Kaldırım Çökmesi
#Yol Trafiğe Kapatma
#Bina Tahliyesi
#Yaşam
