İcra yollayan CHP'li belediyeye tepki gösterdi: "Eleştirdiğim için mi baskı uyguladınız"

Kırşehir'de Ahi Çarşısı'nda 15 yıldır müzik aletleri yapımı, tamiri ve satışıyla ilgilenen Lokman Aydemir'e bundan yaklaşık bir hafta önce icra takibi kararı geldi.

"İLK KEZ BÖYLE BİR DURUMLA KARŞILAŞTIM"

7 bin 989 TL tutarındaki borcu ödediğini ancak gelen faturaları birleştirdiğinde boyunu aştığını belirten Aydemir, "15 yıllık esnafım, ilk kez böyle bir durumla karşılaştım" dedi.

"BASKIYLA BENİ İTİBARSIZLAŞTIRAMAZSINIZ"

Kendisinin belediyeyi zaman zaman eleştirdiğini söyleyen Aydemir, "Yanlışlarınızı eleştirdiğim için mi bana icra yoluyla baskı uyguladınız. Bu karar bütün esnafa gönderildi mi, yoksa sadece sizi eleştiren esnafa mı gönderiyorsunuz? Belediye Başkanı Sayın Selehattin Ekicioğlu ve yöneticilerinden açıklama bekliyorum. Zamanında borçlarımızı ödemekteyiz. 7 bin 989 TL değil, 80 bin TL de olsa borcuna sadık bir vatandaşım. Bu şekildeki baskıyla beni itibarsızlaştıramazsınız" ifadelerini kullandı.