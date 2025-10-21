Menü Kapat
16°
Gündem
 | Özge Sönmez

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji Uzmanı Mehmet Özdemirci, hafta içi yurt genelinde yağışlı havanın hakim olacağını bildirdi. Yarın tüm bölgelerde kuvvetli sağanak etkisini gösterecek, yağışlar cuma gününe kadar devam edecek. İşte detaylar...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Uzman isim yaptığı açıklamada, yarın Marmara'nın güney ve doğusu, Ege Bölgesi, Akdeniz Bölgesi, Batı ve Orta Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzey kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi. Özdemirci, havaların ısınacağı tarihi de verdi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Çok kuvvetli geliyor

BU BÖLGELERDE SAĞANAK VAR

Perşembe günü içinde Marmara, Ege, Batı Akdeniz ve İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de beklendiğini belirten Özdemirci, "Yine Doğu Karadeniz Bölgesi ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak şeklinde görülecek." dedi.

Özdemirci, aynı bölgelerde aralıklı yağışların cuma günü de devam edeceğini söyledi.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Çok kuvvetli geliyor

HAVA SICAKLIKLARI YÜKSELİYOR

Sıcaklıkların mevsim normalleri civarında seyredeceğini aktaran Özdemirci, havanın cuma gününden itibaren iç kesimlerde ve özellikle kuzey bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde artış yaşanacağını ifade etti.

3 BÜYÜKŞEHİRDE HAVA DURUMU

Yarın 'da çok bulutlu havanın hakim olacağını açıklayan Özdemirci, Anadolu Yakası'nda kısa süreli yağış geçişi görüleceğini aktardı.

Meteoroloji gün vererek uyardı! Yurt genelinde sağanak yağış alarmı! Çok kuvvetli geliyor

ve 'da da yarın yağış beklendiğini ifade eden Özdemirci, perşembe ve cuma günlerinde ise üç büyük şehirde kısa süreli yağışların görülebileceğini bildirdi.

Özdemirci, yurdun büyük kesiminde etkili olacak yağışların kuvvetli olmayacağını, yalnızca perşembe günü Çanakkale ile İzmir’in kuzey kesimlerinde kuvvetli yağış beklendiğini belirterek vatandaşları uyardı.

