İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de İstanbullulara yeni bir uyarı geldi. Birkaç günlük aranın ardından yağmur bulutlarının yarın İstanbul'a geri geleceği bildirildi.

KARA BULUTLAR İSTANBUL'A DÖNÜYOR

AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda; çarşamba günü etkisini göstermeye başlayan yağmurlu havanın cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İşte İstanbul için haftalık hava tahmin raporu:

22.10.2025 ÇARŞAMBA PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU Min: 15°C Max: 20°C 1–3 KG ARASI

23.10.2025 PERŞEMBE PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU Min: 16°C Max: 21°C 1–3 KG ARASI

24.10.2025 CUMA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU Min: 16°C Max: 22°C 3–10 KG ARASI

25.10.2025 CUMARTESİ PARÇALI BULUTLU Min: 15°C Max: 20°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR

26.10.2025 PAZAR PARÇALI VE AZ BULUTLU Min: 15°C Max: 21°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR

27.10.2025 PAZARTESİ PARÇALI VE AZ BULUTLU Min: 15°C Max: 23°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR

https://x.com/ibbAkom/status/1980518770159546861

10 İLDE SARI KODLU ALARM!

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 4 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde sağanak ve karla karışık yağmur görülecek. Kuvvetli yağışın beklendiği 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.