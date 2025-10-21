İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

Kategoriler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) de İstanbullulara yeni bir uyarı geldi. Birkaç günlük aranın ardından yağmur bulutlarının yarın İstanbul'a geri geleceği bildirildi.
AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda; çarşamba günü etkisini göstermeye başlayan yağmurlu havanın cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.
İşte İstanbul için haftalık hava tahmin raporu:
https://x.com/ibbAkom/status/1980518770159546861
Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 4 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde sağanak ve karla karışık yağmur görülecek. Kuvvetli yağışın beklendiği 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.