Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), İstanbul için yayımladığı haftalık hava durumu raporunda gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Yağışların çarşamba günü etkisi göstermeye başlayacağını bildiren AKOM, cuma günü ise gök gürültülü sağanağın kenti esir alacağını aktardı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Baran Aksoy
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 10:11
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:15

Genel Müdürlüğü'nün (MGM) ardından İBB Afet Koordinasyon Merkezi'nden () de İstanbullulara yeni bir uyarı geldi. Birkaç günlük aranın ardından bulutlarının yarın 'a geri geleceği bildirildi.

İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

KARA BULUTLAR İSTANBUL'A DÖNÜYOR

AKOM'un yayımladığı haftalık hava tahmin raporunda; çarşamba günü etkisini göstermeye başlayan yağmurlu havanın cuma günü yerini gök gürültülü sağanağa bırakması bekleniyor.

İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor

CUMA GÜNÜNE DİKKAT!

İşte İstanbul için haftalık hava tahmin raporu:

  • 22.10.2025 ÇARŞAMBA PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU Min: 15°C Max: 20°C 1–3 KG ARASI
  • 23.10.2025 PERŞEMBE PARÇALI BULUTLU, YEREL YAĞMURLU Min: 16°C Max: 21°C 1–3 KG ARASI
  • 24.10.2025 CUMA GÖK GÜRÜLTÜLÜ SAĞANAK YAĞMURLU Min: 16°C Max: 22°C 3–10 KG ARASI
  • 25.10.2025 CUMARTESİ PARÇALI BULUTLU Min: 15°C Max: 20°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR
  • 26.10.2025 PAZAR PARÇALI VE AZ BULUTLU Min: 15°C Max: 21°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR
  • 27.10.2025 PAZARTESİ PARÇALI VE AZ BULUTLU Min: 15°C Max: 23°C YAĞIŞ BEKLENMİYOR

https://x.com/ibbAkom/status/1980518770159546861

10 İLDE SARI KODLU ALARM!

Öte yandan Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre; 4 bölgede kuvvetli sağanak etkili olacak. Doğu Anadolu bölgesinde sağanak ve karla karışık yağmur görülecek. Kuvvetli yağışın beklendiği 10 il için sarı kodlu uyarı yapıldı.

İstanbul için kritik uyarı! AKOM tarih verdi: Gök gürültülü sağanak geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgeyi işaret etti: "400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olmak lazım"
Sigara fiyatlarına bir zam daha! Güncel fiyat listesi değişti
Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta indirim geliyor!
9 ilde sarı kodlu alarm! Sağanak ve kar bir arada (21 Ekim Salı hava durumu)
ETİKETLER
#istanbul
#hava tahmini
#yağmur
#meteoroloji
#Akom
#Hafta Sonuyağmuru
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.