16°
Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgeyi işaret etti: "400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olmak lazım"

Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki'den yeni bir uyarı daha geldi. Marmara Bölgesi'nde bir noktaya işaret eden Moriwaki, yaklaşık 400 yıldır enerji birikimi olduğuna dikkati çekerek "Dikkatli olunmalı" dedi.

Japon uzmanı Yoshinori Moriwaki, Kırıkkale Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi’nde düzenlenen “Japon Deprem Uzmanının Gözüyle ’nin Depremselliği” konulu konferansta öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi.

Türkiye’nin deprem kuşakları üzerinde yer aldığını vurgulayarak yapı güvenliği ve farkındalık bilincinin artırılmasının önemine dikkat çeken Moriwaki, ile Türkiye’nin sismik açıdan benzer özellikler taşıdığını söyledi. Depreme dayanıklı yapıların gerekliliğine ilişkin teknik bilgiler paylaşan Moriwaki, ’nde olası büyük depremlere karşı uyarıda bulundu.

Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgeyi işaret etti: "400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olmak lazım"

"350-400 SENEDİR DEPREM OLMADI, DİKKATLİ OLMAK LAZIM"

2020'de Elazığ'dan sonra Manisa, Muğla, İzmir depremi olduğunu hatırlatan Moriwaki, "İzmir fay hattı daha kırılmadı. O bölgede, ince ve kısa ama çok fay hattı olduğu için sık sık küçük depremler olabilir. Marmara Bölgesi'nde Yalova-Çınarcık 1999, 1912'de Çanakkale-Gelibolu tarafında Tekirdağ'a kadar fay hattı kırıldı. Tekirdağ'dan Yalova-Çınarcık'a 170 kilometre var. Bu üçe bölünebilir. Ortadaki, 23 Nisan'da 6.1 Silivri'de deprem oldu. Artçı depremlerle o bölgenin tam olmasa da rahatladığını söyleyebilirim. Küçükçekmece'den Yalova-Çınarcık'a kadar kalan 70 kilometre kaldı. Dolayısıyla bu 70 kilometre büyük deprem üretemiyor. Ayrıca Gemlik, Bursa, Bandırma, Çanakkale, Balıkesir ve Ayvalık yönüne uzanan bir fay hattı var. O tarafta özellikle Bandırma'da 350-400 senedir deprem olmadı. Biriktirdiği nokta var. Balıkesir'de ara ara deprem oluyor. Onun için Bandırma'da dikkatli olmak lazım" ifadelerini kullandı.

Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgeyi işaret etti: "400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olmak lazım"

"HER İNSAN DEPREME KARŞI HAZIRLIKLI OLMALI"

Depreme karşı bireysel hazırlığın önemi her defasında vurgu yapan Moriwaki, "Her insan depreme karşı hazırlıklı olmalı. Türkiye, Japonya ve Endonezya'da 'deprem geliyor' diye beklemek gerekir. Ona göre hazırlıklı olmak lazım. Herkesin bir acil durum çantasında su, düdük, çikolata ve tuz gibi temel ihtiyaçlar bulundurması gerekir. Evdeki eşyalar sabitlenmeli, aile bir deprem anında nerede toplanılacağını önceden kararlaştırmalıdır. 2011 yılında Japonya bunu yapmadığı için ailemle görüşemiyordum. O nedenle herkes karar verip oraya gidecek" diye konuştu.

Japon deprem uzmanından korkutan açıklama! O bölgeyi işaret etti: "400 yıldır enerji biriktiriyor, dikkatli olmak lazım"

"8 İLE 10 ARASINDA DEVASA FARK VAR"

Alanlarıyla ilgili konuları uzmanından dinlemeleri için Moriwaki'yi davet ettiklerini ifade eden Prof. Dr. Orhan Doğan ise, "Uzmanlardan bu tür konuları dinlemenizi istiyoruz. Konu olarak da içerik olarak da Japonya gerçekten bu işi bizden önce fark etmiş, bizden önce pişirmiş. Deprem olduğu zaman dikkat ederseniz çok küçük hasarlarla atlatıyor. Japonya'daki depremler çok büyük, 10 büyüklüğüne kadar çıkabiliyor. Bizde ise 8 ile 10 arasında devasa fark var. Yıkım farkı, yıkım riski yüksek. Oradaki binaları nasıl ayakta tuttuklarını görmek ve bundan ilham almak için dostumuzu buraya davet ettik" diye konuştu.

