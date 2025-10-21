Fiat Egea için karar verildi! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin kaderi belli oldu

TOFAŞ Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, Fiat Egea'nın üretim süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasında gerçekleştirilen üretim, alınan karar doğrultusunda 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yapılan bildirimde ayrıca, TOFAŞ ile Stellantis Europe S.P.A. arasında iki önemli konuda anlaşma imzalandığı belirtildi: Bunlardan ilki Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılması, diğeri ise K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatıyla ilgili bir revizeyi kapsıyor.

FİAT EGEA'NIN ÜRETİMİ 2026'YA KADAR SÜRECEK

TOFAŞ, Stellantis Europe S.P.A. ile yapılan mutabakat kapsamında Tipo/Egea modelinin üretim süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması için üretim sözleşmesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Böylece Türkiye otomotiv sektörünün en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea'nın banttan inişi, planlanandan altı ay daha geç tamamlanacak.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır."

K0 MODELİNE İLİŞKİN YATIRIM TUTARI DEĞİŞTİRİLDİ

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, K0 modelinin üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor. Bu üretimin 230 bin adedinin Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi planlanıyor.

Şirket yönetimi, Kuzey Amerika'ya yönelik üretim şartlarını karşılayabilmek için yatırım bütçesini güncelledi. Açıklamada, "Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.