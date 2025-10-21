Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Otomobil
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Fiat Egea için karar verildi! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin kaderi belli oldu

TOFAŞ, Fiat Egea'nın üretim süresini uzatma kararı aldı. Şirket, ayrıca K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatı için yatırım bütçesini 386 milyon Euro olarak güncelledi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:42
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 09:46

Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 'nın üretim süresinin altı ay daha uzatılmasına karar verildiğini duyurdu. Şirketin Bursa'daki fabrikasında gerçekleştirilen üretim, alınan karar doğrultusunda 30 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Yapılan bildirimde ayrıca, TOFAŞ ile Europe S.P.A. arasında iki önemli konuda anlaşma imzalandığı belirtildi: Bunlardan ilki Tipo/Egea modelinin üretim süresinin uzatılması, diğeri ise K0 modelinin Kuzey Amerika pazarına ihracatıyla ilgili bir revizeyi kapsıyor.

Fiat Egea için karar verildi! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin kaderi belli oldu

FİAT EGEA'NIN ÜRETİMİ 2026'YA KADAR SÜRECEK

TOFAŞ, Stellantis Europe S.P.A. ile yapılan mutabakat kapsamında Tipo/Egea modelinin üretim süresinin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması için üretim sözleşmesinde değişiklik yapıldığını açıkladı.

Böylece Türkiye otomotiv sektörünün en çok tercih edilen modellerinden biri olan Egea'nın banttan inişi, planlanandan altı ay daha geç tamamlanacak.

Şirketin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Bursa'da yer alan fabrikamızda üretilen Tipo/Egea modelinin Şirketimiz tarafından üretiminin 30 Haziran 2026'ya kadar uzatılması amacıyla Üretim Sözleşmesinin tadili için Stellantis Europe S.P.A. ile mutabakata varılmıştır."

Fiat Egea için karar verildi! Türkiye'nin en çok satan otomobilinin kaderi belli oldu

K0 MODELİNE İLİŞKİN YATIRIM TUTARI DEĞİŞTİRİLDİ

KAP açıklamasında yer alan bilgilere göre, K0 modelinin üretim ömrü boyunca yaklaşık 1 milyon adet araç üretimi hedefleniyor. Bu üretimin 230 bin adedinin Kuzey Amerika bölgesine ihraç edilmesi planlanıyor.

Şirket yönetimi, Kuzey Amerika'ya yönelik üretim şartlarını karşılayabilmek için yatırım bütçesini güncelledi. Açıklamada, "Şirketimiz tarafından Kuzey Amerika pazarına uygun üretim yapılabilmesi için yönetim kurulumuz tarafından K0 modeline ilişkin toplam yatırım tutarının 386 milyon Euro olarak revize edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Araç sürücüleri dikkat! Mekanik ustasından kış uyarısı: Yaptırılmazsa yarı yolda bırakır
Bu otomobillerin bir ayı kaldı! Fiyatları 500 bin lira birden artabilir
ETİKETLER
#stellantis
#tofaş
#fiat egea
#Türkiye Otomotiv Sektörü
#Otomobil Üretimi
#Tipo
#K0 Modeli
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.