Araç sürücüleri dikkat! Mekanik ustasından kış uyarısı: Yaptırılmazsa yarı yolda bırakır

Kış aylarının yaklaşmasıyla araç sürücüleri oto sanayinin yolunu tutuyor. Kış mevsimi için mekanik ve teknik bakımlarını yaptırmak isteyen araç sürücülerine uyarılar peş peşe geliyor.

Oto tamirciler ve mekanik ustaları kış bakımı konusunda antifiriz ve kış lastiğine dikkat çekti. Motor mekanik ustası Bedirhan Köseoğlu ise kış bakımı konusunda uyarılarda bulundu.

''DİŞİNE VE SERTLİĞİNE BAKILMALI''

Önceliğin can güvenliği olduğunu ve bu nedenle kış lastiği taktırmanın önemini vurgulayan Köseoğlu, "Kış lastiğinin mutlaka taktırılması gerekiyor. Önemli olan kış aylarında lastiğin dişleri ve ne zaman üretildiğidir. Lastik eğer eski ise dişi ne kadar iyi olursa olsun sertleşmesinden kaynaklı sizi yarı yolda bırakabilir. Bir önceki yıl sizi korusa bile yeni yılda kullanacağınız lastiklerin dişine ve sertliğine bakılması gerekiyor" dedi

"DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN İKİNCİ KONU ANTİFRİZ"

Araçlarda dikkat edilmesi gereken ikinci konunun antifriz olduğunu belirten Köseoğlu, şunları söyledi:

"Araçlarımızdaki antifrizlerin (eksi) 20-25 derece farkı olması lazım. Araçta donma olmaması için bunlara dikkat edilmesi gerekiyor. Eğer aracınızda antifriz kullanan biri değilseniz antifriz koyduğunuz zaman 1-2 hafta denetlemeniz lazım. Antifrizden sonra araçlarımızın eski borularında, paslamış borularda geçişler olacaktır. Bu sebeple de kontrolleri sizin yapmanız lazım. Eğer bir ses duyarsanız hemen antifriz koydurduğunuz yere aracınızı göstermelisiniz."