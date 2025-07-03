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 | Murat Makas

Araç sürücülerine uyarı! Bakımı yapılmazsa 100 katı masraf çıkarıyor

Araç sürücülerine yaz mevsiminde çok kullanılan klima bakım uyarısı geldi. Uzmanlar klima bakımı yaptırılmazsa 100 katı masraf çıkabileceğini söylüyor. İşte klima bakımında yapılacak uygulamalar...

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Araç sürücülerine uyarı! Bakımı yapılmazsa 100 katı masraf çıkarıyor
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.07.2025
saat ikonu 11:20
|
GÜNCELLEME:
03.07.2025
saat ikonu 11:20

Yaz mevsiminde araç sürücülerine rutin bakımların içinde klima bakımlarının da yapılması öneriliyor. Sıcak havalarda araç içinde klimaların önemi artıyor. Yolculuklarına serin şekilde devam etmek vatandaşlar araç klima tamircilerine yöneliyor. Eskişehir'de uzun yıllardır klima tamirciliği yapan Ümit Alan, vatandaşların araç klimalarının bakımlarını atlarlar ise 1 birim ücret ödeyerek çözülebilecek bir sorunu 100 birim ödeyerek tamir ettirmeleri gerekebileceğini aktardı.

Araç sürücülerine uyarı! Bakımı yapılmazsa 100 katı masraf çıkarıyor

YÜKSEK MASRAFLARI ÖNLEMEK İÇİN BU BAKIMLAR YAPILMALI

Klima bakımlarının masraftan çok tasarruf olduğunu aktaran Ümit Alan, "Araçlardaki klima gazının mutlaka tam olması gerekiyor. Klima kompresör yağlarının da eksiksiz olması şart. Yağsızlık, kompresörde ciddi hasarlara yol açabilir; kompresör kilitlenebilir, radyatör değişimi gerekebilir. Ciddi arızalar ve yüksek masraflarla karşılaşmak istemiyorsanız, klima bakımlarını hızlı bir şekilde yaptırmalısınız. Bakım çok önemli; 1 birimlik bakım maliyeti, ihmal edilirse tamirde 100 birime çıkabilir" dedi.

Araç sürücülerine uyarı! Bakımı yapılmazsa 100 katı masraf çıkarıyor

"DAHA KONFORLU BİR SÜRÜŞ İÇİN TEKNİK SERVİSLERE BAŞVURABİLİRLER"

Ayrıca Alan, araç sahiplerinin klima bakımlarını yılda 1 kere yaptırması gerektiğini şu kelimeler ile aktardı:

"Araç sahipleri, doğru klima kullanımı için mutlaka araçlarının kullanım kılavuzlarını okusun. Böylece daha konforlu bir sürüş için teknik servislere başvurabilirler. Klima bakımı, yaz başında yılda bir kez yapılması yeterlidir. Uzman gözüyle sistem kontrol edilir ve klimaya ihtiyaç duyduğunuz süre boyunca keyifli bir sürüş sağlar. Motor yağı nasıl yılda bir kez değiştiriliyorsa, klima bakımı da yılda bir kez yaptırılmalı. Ufak maliyetlerle bakım yaptırma imkânı varken, ihmal edilirse çok daha büyük masraflarla karşılaşılabilir."

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#araç bakımı
#yaz mevsimi
#Klima Bakımı
#Klima Tamir
#Kompresör
#Klima Gazı
#Otomobil
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