16°
Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3,6 milyarlık para trafiği

Yasa dışı bahis iddiasına ilişkin 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 şüpheliden 15'inin gözaltına alındığını bildirdi.

Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3,6 milyarlık para trafiği
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.10.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
21.10.2025
saat ikonu 10:10

Papara ve Paribu'ya yönelik başlatılan "" soruşturmasında, 3 milyar 665 milyon lira yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında kararı verildiğini bildirdi.

Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3,6 milyarlık para trafiği

3.6 MİLYARLIK İŞLEM HACİMLERİ

Soruşturma kapsamında, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; 14 ve 9 kişilik iki ayrı grubun iştirak halinde hareket ettiği tespit edildi. 14 kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL olduğu., 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL olduğu ve ayrıca 1 kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL olduğu tespit edildi.

Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3,6 milyarlık para trafiği

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Toplamda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacminin olduğu kaydedilen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında 24 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.

50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı
Can Holding'e ikinci dalga operasyonu! 11 şüpheli için tutuklama kararı: Aralarında Kenan Tekdağ da var
