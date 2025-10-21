Paribu ve Papara'ya yasa dışı bahis operasyonu! 3,6 milyarlık para trafiği

Papara ve Paribu'ya yönelik başlatılan "yasa dışı bahis" soruşturmasında, 3 milyar 665 milyon lira para transferi yaptığı belirlenen 24 kişi hakkında gözaltı kararı verildiğini bildirdi.



3.6 MİLYARLIK İŞLEM HACİMLERİ

Soruşturma kapsamında, PARİBU Teknoloji A.Ş., BN Teknoloji A.Ş., D Elektronik Şans Oyunları ve Yayıncılık A.Ş., PAPARA Elektronik Para A.Ş.'nin HTS Kayıtları, Suç Kayıtları ile sosyal Mali Durumlarının yapılan araştırmaları neticesinde; 14 ve 9 kişilik iki ayrı grubun iştirak halinde hareket ettiği tespit edildi. 14 kişilik grubun toplam işlem hacminin 2 milyar 485 milyon 470 bin 625 TL olduğu., 9 kişilik grubun toplam işlem hacminin ise 785 milyon 644 bin 932 TL olduğu ve ayrıca 1 kişinin toplam işlem hacminin 394 milyon 104 bin 980 TL olduğu tespit edildi.

15 KİŞİ GÖZALTINDA

Toplamda 3 milyar 665 milyon 220 bin 538 TL işlem hacminin olduğu kaydedilen soruşturmada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı koordinesi ile yapılan operasyonel faaliyet kapsamında 24 şüpheliden 15'i gözaltına alındı.