50 ilde FETÖ operasyonu! Yüzlerce kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Şüphelilerden 154'ü tutuklanırken, 79'u adli kontrolle serbest bırakıldı.

BAKAN YERLİKAYA DETAYLARI AÇIKLADI

Yerlikaya'nın paylaşımı şu şekilde:

50 ilde FETÖ’ye yönelik son 1 aydır Polisimiz tarafından devam eden operasyonlarımızda; 286 şüpheliyi yakaladık

154'ü tutuklandı. 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.

Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu;

Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; Terör örgütünün "güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması" içerisinde faaliyet yürütmek, Örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, Ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu.