Bakan Yerlikaya duyurdu: EDS cezalarına yeni düzenleme geliyor!

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi hakkında AK Parti milletvekillerine bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2026'yı işaret ederek EDS sisteminde köklü değişikliklere gidileceğini belirtti.

TEDES ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler içeren yasa teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, yasa teklifi görüşmeleri devam ederken Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattığı öğrenildi.

YEREL YÖNETİMLERE VERİLEN PAY KALKIYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya ayrıca AK Parti milletvekillerine EDS hakkında, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. AK Partili kaynaklar konuyla ilgili, EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

BELEDİYELER YÜZDE 30'LUK PAY ALIYOR

Mevcut TEDES sisteminde, kurulum ve bakım giderleri için trafik cezalarının aylık yüzde 30'u belediye bütçelerine gönderiliyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte, temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olan uygulamadan yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.