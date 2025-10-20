Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Bakan Yerlikaya duyurdu: EDS cezalarına yeni düzenleme geliyor!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) hakkında değişiklik yapılacağını açıkladı. AK Parti kaynakları, 2026'da EDS cezalarından edinilen gelirlerin yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılmasının gündemde olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
20.10.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
20.10.2025
saat ikonu 09:56

Trafik Elektronik Denetleme Sistemi hakkında AK Parti milletvekillerine bilgilendirme yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 2026'yı işaret ederek EDS sisteminde köklü değişikliklere gidileceğini belirtti.

TEDES ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sabah'ın haberine göre, Karayolları Trafik Kanunu'nda değişiklikler içeren yasa teklifinin görüşmeleri Meclis Genel Kurulu'nda devam ediyor. İçişleri Bakanı Yerlikaya'nın, yasa teklifi görüşmeleri devam ederken Trafik Elektronik Denetleme Sistemi (TEDES) üzerinde çalışma başlattığı öğrenildi.

Bakan Yerlikaya duyurdu: EDS cezalarına yeni düzenleme geliyor!

YEREL YÖNETİMLERE VERİLEN PAY KALKIYOR

İçişleri Bakanı Yerlikaya ayrıca AK Parti milletvekillerine EDS hakkında, "Önümüzdeki yıl yani 2026'da bazı cadde ve karayollarında yol güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılan EDS'ler üzerinde değişiklik yapacağız. Özellikle bazı belediyelerin bu uygulamayı kendilerine bir bütçe geliri kalemi haline getirmesinden kaynaklı rahatsızlığı ortadan kaldıracağız" ifadelerini kullandı. AK Partili kaynaklar konuyla ilgili, EDS'lerin kurulumdan yerel yönetimlerin aldığı payın sınırlandırılması ya da kurulumun devlet eliyle yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

Bakan Yerlikaya duyurdu: EDS cezalarına yeni düzenleme geliyor!

BELEDİYELER YÜZDE 30'LUK PAY ALIYOR

Mevcut TEDES sisteminde, kurulum ve bakım giderleri için trafik cezalarının aylık yüzde 30'u belediye bütçelerine gönderiliyor. Yapılacak düzenlemeyle birlikte, temel amacı can güvenliğini sağlamak ve olası trafik kazalarının önüne geçmek olan uygulamadan yerel yönetimlerin haksız kazanç sağlamasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Bakan Yerlikaya duyurdu: EDS cezalarına yeni düzenleme geliyor!
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
TBMM yeni radar ve hız sınırını görüştü: Trafik cezalarında yeni dönem
EDS'de yeni dönem başlıyor!
ETİKETLER
#belediyeler
#içişleri bakanlığı
#Yol Güvenliği
#Tedes
#Trafik Elektronik Denetleme Sistemi
#Kaza Önleme
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.