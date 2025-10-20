Can Holding'e yönelik ikinci dalga operasyonda 26 zanlı adliyede

Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında gerçekleşen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 26 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılınca Can Holding yetkilileriyle ilgili "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "yönetme", "kurulan örgüte üye olma", "suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına yönelik soruşturma sürüyor.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen ikinci aşama operasyonda, Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, eski Bilgi Üniversitesi Rektörü Remzi Sanver, Can Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding'in sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can'ın eşleri Betül Can ile Zühal Can'ın da aralarında bulunduğu 26 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.