Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kemal Can hakkında tutuklama talebi

Can Holding ve bünyesindeki şirketlere yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Kemal Can tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kemal Can hakkında tutuklama talebi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 15:55
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 15:55

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla ’nitelikli ’ ve ’’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı, suçtan elde edilen kazançların aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve örgütün Kemal Can ile Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 6’sı yakalanmıştı.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu () kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5’i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kemal Can hakkında tutuklama talebi

YETKİSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan soruşturma sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vermiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ayrıca, Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kemal Can hakkında tutuklama talebi

KEMAL CAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılıkta ki işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ ile ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ suçlarından ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Yerlikaya duyurdu! Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

ETİKETLER
#dolandırıcılık
#vergi kaçakçılığı
#suç örgütü
#tmsf
#Kemal Can Parlak
#Can Holding
#Mehmet Şakir Can
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.