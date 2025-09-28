Can Holding soruşturmasında flaş gelişme! Kemal Can hakkında tutuklama talebi

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Can Holding bünyesinde faaliyet gösteren şirketler üzerinden suç örgütü kurulduğu, bu örgüt aracılığıyla ’nitelikli dolandırıcılık’ ve ’vergi kaçakçılığı’ suçlarının işlendiği, kaynağı belirsiz gelirlerin şirket hesaplarına aktarıldığı, suçtan elde edilen kazançların aklanmasına yönelik çok yönlü eylemler gerçekleştirildiği ve örgütün Kemal Can ile Mehmet Şakir Can liderliğinde faaliyet gösterdiği iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürütülen soruşturma kapsamında, Can Holding yöneticileri Mehmet Şakir Can, Kemal Can ve Kenan Tekdağ’ın da aralarında bulunduğu 10 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunlardan 6’sı yakalanmıştı.

121 ŞİRKETE EL KONULDU

121 şirkete el konularak, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atanmıştı. Savcılık tarafından mahkemeye sevk edilenlerden 5’i tutuklanırken, Kenan Tekdağ ise ev hapsi şeklinde adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

YETKİSİZLİK KARARI VERİLMİŞTİ

Öte yandan soruşturma sürerken, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmada yetkisizlik kararı vermiş ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülüyor. Ayrıca, Soruşturma kapsamında Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alınmıştı.

KEMAL CAN HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen Kemal Can, savcılıkta ki işlemlerinin ardından ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme’ ile ‘malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek’ suçlarından ‘tutuklama’ talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.