Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişme

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması gün geçtikçe genişliyor. Yürütülen rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

3 TUTUKLU SERBEST BIRAKILDI

Geçtiğimiz haftalarda soruşturma kapsamında tutuklanan iş adamı Mehmet Emin Hesapçıoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Tuncay Sarıhan ve belediyenin şirketi Antepe Müdürü İsmail Erdoğmuş, çıkarıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

NE OLUMŞTU?

Mart ayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne açılan yolsuzluk soruşturması diğer illere de sıçramıştı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne başlattığı yolsuzluk soruşturması Antalya’ya uzandı. Soruşturma kapsamında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek

hakkında hem Antalya hem de İstanbul'da iki soruşturma açıldı. Soruşturmanın ardından tutuklanan Böcek, daha sonra da İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştı.