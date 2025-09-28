Esenyurt'u savaş alanına çevirdiler! Kavgayı duyan geldi

Esenyurt'ta alkollü oldukları öğrenilen iki grup arasında laf atma kavgasında ortalık adeta savaş alanına döndü. Tartışmaya tarafların yakınlarının da dahil olmasıyla büyüyen kavga vatandaşların kameralarına yansıdı.

Dün gece saatlerinde Esenyurt ilçesi Zafer Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen şahıslar arasındaki laf atma nedeniyle kavga çıktı. Olaya, şahısların yakınları da dahil olunca, ortalık savaş alanına döndü. Yaşanan o anlar çevredekiler tarafından anbean görüntülendi. Vatandaşların cep telefonuna yansıyan görüntülerde, cadde üzerinde birbirine saldıran tarafların o anları yer aldı. Taraflar ise bir süre sonra sakinleşerek olay yerinden ayrıldı.