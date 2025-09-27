Mardin'de çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü! 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Kotek Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasında çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 6 KİŞİ YARALANDI

Kavgada Veysi D. (35) olay yerinde hayatını kaybetti, İdris B. (44), Selma Ç. (36), Melek B. (8), İsa B. (35), Emine D. (50) ve Ramazan B. (17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.