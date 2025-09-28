Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Yerlikaya duyurdu! Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'da internetten satışı yapılan dinleme ve görüntü alma cihazlarının ele geçirildiğini açıkladı. Operasyonda kapsamında bir kişi gözaltına alındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
28.09.2025
saat ikonu 11:16

İçişleri bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; internet üzerinden gizli dinleme ve kayıt cihazları satan şahsın, evine yapılan baskınla yakalandığını duyurdu.

Yerlikaya operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı.

Ankara’da İnternetten Satışı yapılan “DİNLEME VE GÖRÜNTÜ ALMA CİHAZLARI” Ele Geçirildi. 1 Şüpheli şahıs yakalandı. Daha önce çeşitli “Turistik Konaklama Tesislerinde” ele geçirilen düzeneklere benzeyen ve “Özel Hayatı İhlal Eden”;

  • 30 adet Dinleme ve Görüntü Alma Cihazı Yerleştirilmiş Muhtelif Eşya,
  • 23 adet Görüntü ve Ses Alma cihazı,
  • 6 adet gümrük kaçağı ve kullanımı izne tabi el telsizi,
  • 5 adet GPS Takip Cihazı,
  • 1 adet Radar Tespit Cihazı,
Bakan Yerlikaya duyurdu! Dinleme ve görüntü alma cihazları ele geçirildi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yakalanan şahsın, ’daki ikametinde yapılan aramalarda ele geçirildi. Şüpheli şahsın cihazları internet üzerinden sattığı belirlendi. Ürünlerin; İçlerine yerleştirilen ses ve görüntü alma aparatlarının yurt dışından gümrük kaçağı olarak ülkemize getirildiği, Özel hayatın gizliliğini ihlal ve yasa dışı kayıt amaçlı temin edilerek, kullanıma hazır hale getirildiği ve İnternet üzerinden satışa sunulduğu tespit edildi"

https://x.com/AliYerlikaya/status/1972193833753477601

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sabiha Gökçen'de ortalık karıştı! Türk Umre yolcuları ile Yahudi yolcular birbirine girdi
Hızını alamadı karşı şeride uçtu! Motosiklet sürücüsü saniyelerle hayatta kaldı
ETİKETLER
#çankaya
#Gizli Dinleme
#Kayıt Cihazı
#Internet Satış
#Özel Hayat Ihlali
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.