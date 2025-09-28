Hızını alamadı karşı şeride uçtu! Motosiklet sürücüsü saniyelerle hayatta kaldı

İstanbul Esenyurt'ta'da korkunç kaza anları anbean motosiklet sürücüsünün kamerasına yansıdı. Hız sınırının üstünde seyrettiği öğrenilen otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından demir bariyerleri aşarak karşı şeride uçtu. O anlarda bir motosiklet sürücüsü ise kazadan son anda kurtulduğu görüldü. Yaşanan kaza anı ve motosikletlinin korku dolu anları kask kamerasına anbean yansıdı.