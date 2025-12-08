Sağanak sonrası baskın felaketi! Evini su basan kadın böyle kurtarıldı

Dün akşam yağışın etkili olduğu Antalya'nın Alanya ilçesinde, yabancı uyruklu bir kadın, dairesinin giriş kısmının suyla dolması üzerine evinde mahsur kaldı. Gece yarısı 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım isteyen kadının bulunduğu bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, mahsur kalan kadını bulunduğu daireden çıkararak güvenli bölgeye aldı. Kurtarıldıktan sonra ekiplere İngilizce teşekkür eden kadın, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti. Binanın girişini kaplayan su ise itfaiye ekipleri tarafından tahliye edildi. Öte yandan evden kurtarılan kadın dışarıda bekleyen arkadaşına sarıldıktan sonra olay yerinden ayrıldı.