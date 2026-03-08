Menü Kapat
Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

Mart 08, 2026 10:17

Mart 08, 2026 10:17



Türk yatırımcıların son yıllarda hızla artan yurt dışı gayrimenkul yatırımları, Orta Doğu’daki savaş ve artan jeopolitik risklerle yeniden sorgulanıyor. 

Dubai gibi cazip görülen merkezlerde güvenlik endişeleri artarken, yatırımcıların rotasını yeniden Türkiye’ye çevirmesi bekleniyor.

İşte Türkiye'deki konut fiyatlarını yakından ilgilendiren gelişmeyle ilgili detaylar...


konut dubai

Türk vatandaşlarının yurt dışı gayrimenkul yatırımları 2025 yılında 2,7 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Son sekiz yılda ise yurt dışı gayrimenkul yatırımlarının sekiz kat büyüdüğü görüldü. En fazla konut yatırımı yapılan ülke ise Yunanistan’dan sonra Dubai oldu.

3
Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

‘Yüksek kira getirisi’ ‘güvenli ülke’ ‘kısa amortisman süresi’ gibi söylemler birçok yatırımcıyı cezbetti. “En güvenli yatırım ülkene olan yatırımdır” sözünü unutup gittik. Ve Körfez’in Paris’i olarak bilinen ve lüks yaşamın adresi olarak tabir edilen Dubai füzelerin adresi oldu.

 


Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

7 yıldızlı Burj Al Arab da dahil birçok otel bombalandı. Marina bölgesine füzeler ve İHA’lar düştü. Havalimanları dahil savaştan nasibini aldı. Yerel halk ve turistler panik halinde ülkeyi terk etmenin yollarını aramaya başladı. Velhasıl Ortadoğu savaşı Dubai imajını yerle bir etti.


konut

TÜRKİYE ÖNE ÇIKTI 

Jeopolitik risklerin yükseldiği dönemlerde küresel yatırımcıların en belirgin reflekslerinden biri portföylerini daha güvenli gördükleri ülkelere doğru yeniden dağıtmak oluyor. Özellikle savaş ve bölgesel gerilimlerin arttığı dönemlerde yatırımcılar yalnızca getiriye değil, aynı zamanda siyasi istikrara, güvenlik algısına ve uzun vadeli ekonomik dayanıklılığa da bakıyor.


Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

ANTALYA BODRUM FAVORİ, MERSİN SÜRPRİZ

Bu noktada Türkiye’nin sahip olduğu stratejik konum, güçlü altyapısı ve geniş gayrimenkul piyasası önemli avantajlar sunuyor. Yıllardır yabancıya konut satışı konusunda önemli bir tecrübe birikimi bulunan Türkiye, farklı yatırımcı profillerine hitap eden geniş bir portföye sahip. İstanbul gibi küresel metropoller, Antalya ve Bodrum gibi merkezleri ya da Mersin gibi yeni gelişen yatırım bölgeleri farklı bütçelere uygun alternatifler sunabiliyor.

7
Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Körfez bölgesinde yaşanabilecek muhtemel güvenlik endişeleri ya da ekonomik belirsizlikler, yatırımcıların portföylerini yeniden değerlendirmesine yol açabilir.

Böyle bir durumda Türkiye’deki konut projeleri, hem kira getirisi hem de uzun vadeli değer artışı potansiyeli sebebiyle cazip bir alternatif haline gelebilir. 

 

 


Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

Yabancıya konut satışlarında yaşanacak olası artış, yalnızca gayrimenkul sektörünü değil, inşaat, finans ve hizmet sektörleri başta olmak üzere birçok alanı da doğrudan etkileyebilir. Aynı zamanda ülkeye giren döviz miktarının artması, cari denge açısından da önemli bir katkı sağlayabilir.

 

 


Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

KÖRFEZ FONLARI İLE ORTAKLIK YAPILABİLİR

Bölgesel gelişmeler yalnızca bireysel konut yatırımlarını değil, aynı zamanda büyük ölçekli proje yatırımlarını ve kurumsal iş birliklerini de etkileyebilir. Sermaye hareketlerinin yön değiştirmesi, Türk geliştiriciler ile Körfez sermayesi arasında yeni ortaklık modellerinin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilir.

 

 


 


Körfez 'çöktü', gayrimenkulde ibre Türkiye'ye döndü! Yabancıların dikkatini çeken sürpriz şehir

Son yıllarda özellikle büyük ölçekli konut projelerinde, karma kullanım projelerinde ve özel yatırımlarda uluslararası ortaklıkların sayısının arttığı görülüyor. Körfez yatırımcılarının Türkiye’deki projelere doğrudan ortak olması, proje finansmanı sağlaması veya yatırım fonları aracılığıyla sektöre girmesi mümkün senaryolar arasında yer alıyor. Gayrimenkul yatırım fonları, proje bazlı ortaklıklar, uzun vadeli kira garantili sistemler ve gelir paylaşımı modelleri gibi finansman yöntemleri bu süreçte daha fazla gündeme gelebilir.

