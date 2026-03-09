Dolar kaç TL? Euro ve Sterlin düşüşte! 9 Mart 2026 güncel döviz kurları

Kategoriler
Döviz kurlarında Orta Doğu'daki savaşın etkisiyle dikkat çeken hareketlilik yaşanıyor. Petrol fiyatlarının son 4 yılın zirvesine çıkması, rezerv para birimi dolara yaradı. Euro ve İngiliz Sterlini ise haftaya düşüşle başladı. Peki dolar kaç TL? 1 Euro kaç TL? İşte 9 Mart 2026 güncel döviz kurları...
DOLAR KAÇ TL?
Alış: 44,0630 TL
Satış: 44,1022 TL
EURO KAÇ TL?
Alış: 50,8703 TL
Satış: 50,9495 TL
STERLİN KAÇ TL?
Alış: 58,6862 TL
Satış: 58,7782 TL