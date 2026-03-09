Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

Orta Doğu'daki savaşın tırmanması ve küresel enerji istikrarına ilişkin endişelerin artmasıyla petrol fiyatları yükselmeye devam ediyor. Brent petrolün varil fiyatı 2022 yılından bu yana ilk kez 100 doları aşarak 116 doları gördü. ABD Başkanı Donald Trump ise İran'ın nükleer tehdidinin ortadan kalkmasından sonra petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savundu. Öte yandan petrol fiyatlarındaki artışın bu gece akaryakıta zam olarak yansıması bekleniyor.

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü
09.03.2026
09.03.2026
saat ikonu 06:32

ABD ve İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş küresel piyasalarda sert dalgalanmalara neden oldu. Hafta boyunca küresel risk algısı, büyük ölçüde 'nın çevresindeki sevkiyat akışına ilişkin endişelerle şekillendi. Orta Doğu'dan Asya'ya ham petrol ve LNG akışında yaşanan aksama, yalnızca doğrudan arz riskini değil aynı zamanda sigorta ve teslim süreleri üzerinden maliyet baskısını artırdı.

BRENT PETROL NE KADAR?

Dünyanın en kritik enerji geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nın devre dışı kalmasıyla Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

2022’den bu yana ilk kez varil başına 100 doların üzerine çıktı. Pazartesi sabahı Brent petrolün varili yüzde 20'nin üzerinde artışla 116 dolar seviyesini gördü.

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

AKARYAKITA ZAM GÖRÜNDÜ

Sektörel kaynaklardan edinilen bilgiye göre; salı günü motorine 2 lira 14 kuruş, benzine 1 lira 54 kuruş zam bekleniyor. Eşel mobil sisteminin devreye girmesiyle motorinde 53, benzinde 39 kuruş artış yaşanacak.

Akaryakıt fiyatlarındaki zammın da başta gıda olmak üzere pek çok sektörde fiyatlara zam olarak yansıması bekleniyor.

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

İRAN: PETROL SATMAK DA ÜRETMEK DE MÜMKÜN OLMAYACAK

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD-İsrail'in İran'a saldırılarının petrol piyasasını etkilediğini belirtti.

Kalibaf, "Trump, petrol fiyatlarının fazla artmayacağını söylemişti ancak fiyatlar yükseldi ve şimdi de yakında düzeltme olacağını söylüyor! Savaş böyle devam ederse petrol satmanın da üretmenin de bir yolu kalmayacak. Netanyahu'nun yanılsamaları yalnızca Amerikan çıkarlarını değil bölge ve dünyadaki ülkelerin çıkarlarını da yok ediyor." ifadelerini kullandı.

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

TRUMP: FİYATLAR HIZLA DÜŞECEK

Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump ise petrol fiyatlarının yakın zamanda hızla düşeceğini savundu. Trump konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"İran nükleer tehdidinin ortadan kalkmasıyla kısa vadeli petrol fiyatları hızla düşecek. Bu; ABD ile dünyanın güvenliği ve barışı için ödenmesi gereken çok küçük bir bedel. Bunun aksini düşünenler sadece aptallardır."

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü

IRAK'TA PETROL ÜRETİMİ YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Irak'ta günlük petrol üretiminin, ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğü bildirildi.

Irak Petrol Bakanlığı bünyesindeki Saha ve Lisans İşleri Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Kazım Abdulhasan Kerim, ülkenin petrol üretimiyle ilgili açıklama yaptı.

Kerim, ülkedeki petrol üretiminin ABD-İsrail'in İran'a yönelik saldırılarından sonra yaklaşık yüzde 60 düştüğünü, günlük 3,3 milyon varilden 1,3 milyon varile gerilediğini kaydetti.

Basra vilayetinin güneybatısındaki Bercisiye petrol bölgesinin 2 insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındığını ve bölgede faaliyet gösteren yabancı firmalardan birinin depolarında hasar oluştuğunu ifade eden Kerim, petrol üretim tesislerinin ise etkilenmediğini aktardı.

Irak, 3 Mart Salı günü Hürmüz Boğazı'nın kapanması sonucu azalan ihracat nedeniyle ham petrol üretimini düşüreceğini duyurmuştu.

ABD VE İSRAİL, PETROL DEPOLARINI VURDU

ABD-İsrail, savaşın başından bu yana ilk kez İran'ın petrol altyapısını vurdu. Başkent Tahran’da petrol depolarına saldırılar düzenlendi. Meydana gelen patlamaların ardından petrol depolarında yoğun alevlerin yükseldiği görüldü.

Küresel piyasalar yangın yeri: Brent petrol son 4 yılın en yüksek seviyesini gördü
