Magazin
Avatar
Editor
 | Ebrar Oral

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

Survivor 8 Mart'ta ekranlara gelen Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı'nın yüksek dozdaki kavgası, izleyicileri bile şaşırtmıştı. Öfke kontrollerinin yitirildiği Ramazan ve Barış kavgasında tansiyonlar giderek yükselir iken yarışmacılar her iki tarafı da zrolukla sakinleştirmişti. Peki Ramazan Sarı ve Barış Murat Yağcı kavgası için Acun ne dedi? Ramazan Sarı, Survivor'dan diskalifiye edildi mi?

KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 00:17
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 00:25

TV8'in en çok izlenen olan Survivor 2026'da tansiyon bir an olsun durmak bilmiyor. 8 Mart Pazar akşamı ekrana gelen Survivor yeni bölümde Ramazan Sarı ile Barış Murat Yağcı arasında geçen yüksek dozlu kavga izleyicileri bile isyan ettirip tepki vermelerine neden olmuştu. Annesini yeni kaybeden Barış Murat Yağcı'nın üzerine olay sözlerle giden Ramazan Sarı için birçok izleyici 'Ramazan Sarı diskalifiye' talebinde bulunurken dizinin Kader konseyinde Acun'un nasıl bir gidişata gideceği merakla araştırılıyordu. Peki 8 Mart Survivor'da Ramazan diskalifiye olacak mı?

SURVİVOR RAMAZAN VE BARIŞ KAVGASINDA NE OLMUŞTU?

Survivor 8 Mart Pazar akşamı TV8 ekranına verilen bölümde Ramazan Sarı'nın kurduğu; ''Çakallar çakallarla gezer, aslanlar aslanlarla gezer. Bugün bir tane çakalı buraya gömmeyi düşünüyoruz. İnşallah gömeceğiz de'' cümlesi ortamdaki iplerin hepten kopmasına neden olmuştu.

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

Ramazan Sarı'nın bu laflarından sonra sert bir çıkış yapan Barış Murat Yağcı; ''Yaptığı bir terbiyesizlik vardı. Zamanı geldiğinde o bedeli de ödeteceğim bunu bilsin'' diyerek adeta Ramazan Sarı'ya meydan okumuştu.

RAMAZAN VE BARIŞ KAVGASI DUR DURAK BİLMEDİ!

Oyun sırasında tartışmanın sonlanmadığı görülürken, Ramazan Sarı'nın Barış'a sert şekilde ''İstediğimi yaparım sana mı soracağım?'' dediği duyuldu.

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

Ramazan'ın bu hareketine karşılık Murat Yağcı ise; ''Sen yaptığın hareketin Türkiye'deki karşılığını biliyor musun?'' demişti.

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

El hareketlerinin konuştuğu büyüyen kavga sırasında he riki yarışmacıyı da sakinleştirmek için yoğun çaba sarf edilirken sinir krizi içinde olan Barış Murat Yağcı'nın ''Ben annemi kaybettim'' demesi izleyicileri ayağa kaldırmıştı.

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI İLE RAMAZAN SARI KAVGASI SON DURUMDA NE OLDU? RAMAZAN DİSKALİFİYE EDİLECEK Mİ

Herkesin gözü önünde yaşanan bu krizli kavga kader konseyinde ele alınır iken Acun'un vereceği ceza, takım arkadaşları ve izleyiciler arasında merak konusuydu.

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

Kendini haklı gören Ramazan Sarı, Murat Yağcı'yı tehdit etmediğini söylese de 'nın Sarı'nın tehdit içerikli kurduğu cümleyi aynen hatırlatması üzerine Sarı söylediği cümleyi hatırladı ve bu anlamda kendini savunacak bir yönü kalmamıştı.

RAMAZAN SARI SURVİVOR'DA DİSKALİFİYE OLDU MU?

Sunucu Acun Ilıcalı'nın Kader konseyinde Ramazan Sarı'ya kestiği ceza iki ödülden yararlanamaması oldu. Bunlardan ilki Survivor kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle 'Tehdit' içerikli cümle kurduğu için,

8 Mart Survivor 2026'da Ramazan diskalifiye edildi mi? Seyirciler ayağa kalkmıştı: Ramazan ve Barış kavgasında son durum ne oldu?

diğeri de profosyonel dövüşçü olan Sarı'nın herhangi bir yarışmacıya karşı sergileyeceği kavga hareketlerinde ekstra hassasiyetle bakıldığından Ramazan Sarı'nın Survivor'dan diskalifiye edilmek yerine iki ödülden yararlanamayacak olmasına karar verildi.

