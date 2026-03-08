Menü Kapat
2 milyon TL'nin altına satılan en ucuz SUV’lar belli oldu! İşte model model yeni fiyat listesi

Mart 08, 2026 11:03
1
SUV modası hız kesmeden büyüyor. Türkiye’de otomobil satışlarında SUV modellerin payı yüzde 61’e kadar yükseldi. 

Markaların Mart ayı fiyat listeleri açıklanınca 2 milyon TL altındaki en ucuz SUV’lar da ortaya çıktı.

İşte 2 milyon liranın altında araç almayı düşünenler için model model ve rakam rakam yeni listeden tüm ayrıntılar...

2
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Şubat döneminde 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti.

En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Şubat döneminde 8.305 adetle yine lider durumda. 8.044 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 6.571 adetle üçüncü sırada.

 

3
Markalar Mart ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.

Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Mart ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modelleri hangileri?

İşte Türkiye gazetesinin derlediği en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…

 

4
  • Opel Mokka – yaklaşık 1.98 milyon TL
  • Suzuki Vitara Hibrit – yaklaşık 1.99 milyon TL
  • Toyota C-HR – yaklaşık 1.99 milyon TL

5
  • Skoda Kamiq – yaklaşık 1.86 milyon TL
  • Togg T10X – yaklaşık 1.87 milyon TL
  • Seat Arona – yaklaşık 1.87 milyon TL

6
  • Kia XCeed – yaklaşık 1.84 milyon TL
  • Ford Puma – yaklaşık 1.84 milyon TL
  • Opel Frontera Elektrik – yaklaşık 1.85 milyon TL

7
  • Nissan Juke – yaklaşık 1.73 milyon TL
  • Fiat Egea Cross – yaklaşık 1.74 milyon TL
  • Renault Duster – yaklaşık 1.78 milyon TL

8
  • Citroen e-C3 Aircross – yaklaşık 1.70 milyon TL
  • Nissan Juke – yaklaşık 1.73 milyon TL
  • Fiat Egea Cross – yaklaşık 1.74 milyon TL

9
  • Dacia Sandero Stepway – yaklaşık 1.68 milyon TL
  • Hyundai Bayon – yaklaşık 1.69 milyon TL
  • Citroen e-C3 Aircross – yaklaşık 1.70 milyon TL

10
Listenin en tepesine gelindiğinde en uygun fiyatlı SUV modeli de ortaya çıkmış oluyor...

İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modeli

Hyundai INSTER – yaklaşık 1.51 milyon TL

