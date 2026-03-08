2 milyon TL'nin altına satılan en ucuz SUV’lar belli oldu! İşte model model yeni fiyat listesi

Kategoriler
SUV modası hız kesmeden büyüyor. Türkiye’de otomobil satışlarında SUV modellerin payı yüzde 61’e kadar yükseldi.
Markaların Mart ayı fiyat listeleri açıklanınca 2 milyon TL altındaki en ucuz SUV’lar da ortaya çıktı.
İşte 2 milyon liranın altında araç almayı düşünenler için model model ve rakam rakam yeni listeden tüm ayrıntılar...
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre Ocak-Şubat döneminde 130.831 adet otomobil satışı gerçekleşti.
En çok SUV satan markalara baktığımızda Volkswagen Ocak-Şubat döneminde 8.305 adetle yine lider durumda. 8.044 adetlik satışla Peugeot ikinci marka oldu. Toyota ise 6.571 adetle üçüncü sırada.
Markalar Mart ayı fiyat listelerini güncelledi. Yeni listelerle birlikte Türkiye’de satılan en ucuz SUV modeller belirlendi.
Peki Türkiye’nin en ucuz SUV otomobili hangisi? Mart ayı fiyatlarıyla 2 milyon TL altına alınabilecek en uygun fiyatları sıfır SUV modelleri hangileri?
İşte Türkiye gazetesinin derlediği en ucuz 2026 model sıfır SUV modelleri…
Listenin en tepesine gelindiğinde en uygun fiyatlı SUV modeli de ortaya çıkmış oluyor...
İşte Türkiye’nin en ucuz 2026 model sıfır SUV modeli
Hyundai INSTER – yaklaşık 1.51 milyon TL