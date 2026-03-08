2 milyon TL'nin altına satılan en ucuz SUV’lar belli oldu! İşte model model yeni fiyat listesi

SUV modası hız kesmeden büyüyor. Türkiye’de otomobil satışlarında SUV modellerin payı yüzde 61’e kadar yükseldi.

Markaların Mart ayı fiyat listeleri açıklanınca 2 milyon TL altındaki en ucuz SUV’lar da ortaya çıktı.

İşte 2 milyon liranın altında araç almayı düşünenler için model model ve rakam rakam yeni listeden tüm ayrıntılar...