Bir günde iki doğal afet! Hakkari'de yaşanan heyelanın büyüklüğü kamerada

Hakkari'de etkili olan yoğun yağışın ardından heyelan meydana geldi. Yüksekova-Dağlıca kara yolunun 42. ve 49. kilometrelerinde yaşanan heyelan sonucunda, yola taş ve kaya parçaları düştü. Yolu kaplayan taş ve kayalar ulaşımda aksama yaşattı. Bölgeye yönlendirilen Karayolları 117. Şube Şefliği ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmayla toprak ve kaya parçalarını temizleyerek yolu trafiğe açtı.