Egzoz sevdası pahalıya patladı! 9 bin 267 lira ceza kesildi

Tekirdağ Çorlu’da İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik ekipleri, gürültü yaparak çevreye rahatsızlık veren motosikletlilere taviz vermiyor.

Seyir halinde kontrollerde bulunan Çorlu İlçe Trafik Büro Amirliği ekipleri, egzozdan gürültü çıkaran bir otomobili durdurdu. Trafik polisinin yaptığı kontrollerde otomobilde abartı egzozlu olduğunu tespit etti. Trafik Büro ekibi tarafından kurallara aykırı olduğunu belirlediği abart egzozlu otomobilin sürücüsüne toplam 9 bin 267 lira para cezası kesildi.