Bursa'da otizmli öğrencilere işkence! Görüntüler kan dondurdu

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda kaydedilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından ya da gövdelerinden sıralara sabitlendiği görüldü.

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Skandalın sosyal medyada yayılmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Okuldaki uygulamaların mevzuata ve çocuk haklarına aykırılık taşıyıp taşımadığının araştırıldığı, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

BAKANLIK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ailelerin ise yaşananlara tepki gösterdi ve çocuklarının güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Soruşturmanın sürdüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından izlediği öğrenildi.