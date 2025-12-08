Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Bursa'da otizmli öğrencilere işkence! Görüntüler kan dondurdu

Bursa'da özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü BTSO Baha Cemal Zağra Özel Eğitim Uygulama Okulu'nda çekilen görüntüler infiale neden oldu. 9-16 yaş arasındaki otizmli öğrencilerin ders sırasında sıralara bağlandı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından jet hızla inceleme başlatıldı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.12.2025
saat ikonu 16:31
|
GÜNCELLEME:
08.12.2025
saat ikonu 16:36

'nın Osmangazi ilçesinde BTSO Baha Cemal Zağra Özel Uygulama Okulu'nda kaydedilen görüntüler izleyenlerin kanını dondurdu. Otizmli öğrencilerin sıralara bağlanarak ders işlendiği görüntüler kısa sürede infiale neden oldu. Görüntülerde bazı öğrencilerin kollarından ya da gövdelerinden sıralara sabitlendiği görüldü.

Bursa'da otizmli öğrencilere işkence! Görüntüler kan dondurdu

YETKİLİLER HAREKETE GEÇTİ

Skandalın sosyal medyada yayılmasının ardından Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü harekete geçerek olayla ilgili müfettiş görevlendirdi. Okuldaki uygulamaların mevzuata ve çocuk haklarına aykırılık taşıyıp taşımadığının araştırıldığı, sorumlular hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı bildirildi.

Bursa'da otizmli öğrencilere işkence! Görüntüler kan dondurdu

BAKANLIK YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Ailelerin ise yaşananlara tepki gösterdi ve çocuklarının güvenliğine dair endişelerini dile getirdi. Soruşturmanın sürdüğü, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gelişmeleri yakından izlediği öğrenildi.

ETİKETLER
#Eğitim
#bursa
#otizm
#çocuk hakları
#Özel Eğitim Ve Sınıf Öğretmenliği
#Etik Eğitimi
#Gündem
