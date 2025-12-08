Epic Games kış indirimleri ne zaman başlayacak? Gizemli ücretsiz oyun etkinliği başlıyor

ABD merkezli dijital oyun satış platformu Epic Games'te kış indirimleri için geri sayım başladı. Kullanıcıların yoğun ilgi gösterdiği Epic Games kış indirimlerinin tarihi duyuruldu. Platform geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda gizemli oyun gerçekleştireceğini duyurdu.

Kullanıcılar tarafından Epic Games kış indirimlerinin ne zaman başlayacağı merak ediliyor.

EPİC GAMES KIŞ İNDİRİMLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Epic Games tarafından açıklanan bilgilere göre kış indirimleri 11 Aralık 2025 tarihinde başlayacak. Yaklaşık 1 ay boyunca devam edecek olan kış indirimleri 8 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. İndirimler kapsamında yüzlerce oyunun fiyatının yüzde 80'e varan indirim olacak. Oyuncular bu süre içerisinde indirimlerden faydalanarak oyunları satın alabilecekler.

EPİC GAMES GİZEMLİ ÜCRETSİZ OYUN NE ZAMAN VERİLECEK?

Epic Games her yıl olduğu gibi bu yılda gizemli ücretsiz oyun etkinliği gerçekleştireceğini duyurdu. Etkinlik kapsamında belirli aralıklarla büyük oyunlar ücretsiz olarak kullanıcılara dağıtılacak. Kullanıcılar platformun mağaza bölümünden ücretsiz bir şekilde bu oyunları kütüphanelerine ekleyip, oynayabilecekler.