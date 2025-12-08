Ulaşıma kar engeli! Palandöken'de araçlar yolda kaldı

Erzurum’da yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayıtı olumsuz olarak etkiliyor. Palandöken geçidinde kar yağışı sonrası bazı araçlar yolda kaldı. Buzlanma nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken sürücüler yoldan gecen diğer sürücülerin halat yardımıyla çekilerek kurtarıldı. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü yetkilileri yağışlı havanın etkili olmaya devam edeceğini belirterek, yollarda yaşanabilecek buzlanma konusunda sürücüleri uyardı.