Canlı Yayın
18°
Editor
 Onur Kaya

Can Holding'e yeni operasyon: Kenan Tekdağ ile 34 şüpheliye gözaltı

Son dakika haberi: Can Holding'e yönelik soruşturma kapsamında yeni bir operasyon düzenlendi. 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verilirken, aralarında Kenan Tekdağ ve Bilgi Üniversitesi eski Rektörü Remzi Sanver'in de olduğu 26 şüpheli gözaltına alındı.

17.10.2025
17.10.2025
08:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Devam eden soruşturma kapsamında soruşturma evrakına yeni eklenen MASAK raporu ve elde edilen deliller doğrultusunda örgüt yapılanması içinde aktif rol aldıkları değerlendirilen 35 şüpheliye yönelik ikinci aşama , Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde bugün İstanbul merkezli olmak üzere Mersin, Iğdır ve İzmir illerinde eş zamanlı olarak icra edilmiştir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğüne verilen talimatla gerçekleştirilen operasyonda aralarında Binsat Holding Yönetim Kurulu Başkanları Arafat Bingöl ve Cengiz Bingöl, Bilgi Üniversitesi eski rektörü Remzi Sanver, Mehmet Kenan Tekdağ ile Can Holding sahiplerinden Şakir Can ve Murat Can’ın eşleri Betül Can ve Zühal Can’ın da bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınmış, şirket merkezlerinde ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal, belge ve değerli evraka el konulmuştur.

Şüphelilerden 3’ünün yurt dışında olduğu tespit edilmiş olup 6’sını yakalama çalışması devam etmektedir.

Soruşturma kapsamında elde edilen delillerin analizi ile örgütsel yapının mali bağlantılarının ve para hareketlerinin tespitine yönelik incelemeler, Cumhuriyet Başsavcılığımızın kararlılığı ve ilgili kurumların iş birliği içinde, yasal çerçevede ve kesintisiz biçimde sürdürülmektedir."

