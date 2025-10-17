Trump-Putin zirvesi için geri sayım: Budapeşte’de barış masası kurulacak!

Rusya Devlet Başkanı Yardımcısı Yuri Uşakov, Putin’in Trump’la 2,5 saatlik telefon görüşmesinde Gazze’deki normalleştirme çabaları için tebrik ettiğini açıkladı. Görüşme, Rusya’nın talebiyle 17 Ekim 2025’te gerçekleşti. Uşakov, “Trump’ın başarısı dünya çapında olumlu yankı buldu” dedi.

UKRAYNA’DA HAKİMİYET MESAJI

Putin, Ukrayna’da Rusya’nın tüm cephede stratejik üstünlüğünü koruduğunu vurguladı. Uşakov, “Başkan, siyasi ve diplomatik çözüme bağlılığımızı tekrarladı” diyerek Putin’in barış yanlısı tutumunu aktardı.

TOMAHAVK FÜZELERİNE SERT ÇIKIŞ

Görüşmede ABD’nin Ukrayna’ya Tomahawk füzesi sevkiyatı gündeme geldi. Putin, “Bu füzeler cepheyi değiştirmez, ama Rusya-ABD ilişkilerini zedeler” uyarısında bulundu, çözüm sürecini riske atabileceğini söyledi.

BUDAPEŞTE ZİRVESİ İÇİN START

Trump’ın önerdiği Budapeşte zirvesi için hazırlıklar başlıyor. Uşakov, “Lavrov ve Rubio yakında görüşecek, zirvenin tarihi netleşecek” dedi. Macaristan’ın ev sahipliği, barış için umut oldu.