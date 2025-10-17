Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te basın mensuplarına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğini duyurdu. Trump, "Muhtemelen Macaristan'da buluşacağız, ev sahibi Viktor Orban olacak. Bu, zamanı gelmiş bir zirve" dedi. Putin ve Zelenskiy'in "aralarındaki ilişki kötü" olduğunu belirterek, ayrı ama eşit statüde görüşme önerdi.

UKRAYNA SAVAŞI 9. ZAFER OLACAK

Trump, Ukrayna savaşını sona erdireceklerine inandığını vurgulayarak, "Toplamda 8 savaşa son verdik, yakında 9 yapacağız. Bu, insan hayatlarını kurtarmak için" dedi. Biden'ı suçlayan Trump, "Göreve geldiğimde karmaşa vardı, Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilirdi" diye ekledi. Zelenskiy'le yarın görüşeceğini ve Putin zirvesini bildireceğini söyledi.

HAMAS'A YİNE SERT UYARILARDA BULUNDU

Hamas'a yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Trump, "Anlaşma böyle değildi, ne olacağını göreceğiz. Rehinelerimizi geri aldık, şanslıydık. Düzgün davranmazlarsa, yanlarında olanlar halledecek—bizim himayemizde" dedi. Müdahale ihtimaline ise, "Biz olmayacağız, ama gereğini yaparız" yanıtını verdi.

TOMAHAVK FÜZELERİ TARTIŞMASI

Putin'le Tomahawk füzeleri hakkında konuştuğunu belirten Trump, "Stoklarımızı tüketemeyiz, hayati silahlar" dedi. Alaska görüşmesinin zemin hazırladığını savunan Trump, yaptırımlara ilişkin: "Şimdi zamanı değil" yorumunu yaptı. Biden'ı suçlayarak, "Bu savaş hiç başlamamalıydı" vurgusu yaptı.