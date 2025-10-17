Menü Kapat
TGRT Haber
Hava Durumu
Dünya
Editor
 17.10.2025

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

ABD Başkanı Trump, Putin'le iki hafta içinde görüşeceğini açıkladı; "Ukrayna savaşını bitireceğiz, Zelenskiy'e haber vereceğim" dedi. Hamas'a aba altından sopa göstermeyi ihmal etmeyerek: "Taahhütlerine sadık kalın!" dedi. İşte detaylar...

Trump'tan bomba iddia:
IHA
IHA
|
GİRİŞ:
17.10.2025
saat ikonu 02:48
|
GÜNCELLEME:
17.10.2025
saat ikonu 03:11

ABD Başkanı , Beyaz Saray Oval Ofis'te basın mensuplarına, Rusya Devlet Başkanı 'le önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğini duyurdu. Trump, "Muhtemelen Macaristan'da buluşacağız, ev sahibi Viktor Orban olacak. Bu, zamanı gelmiş bir zirve" dedi. Putin ve Zelenskiy'in "aralarındaki ilişki kötü" olduğunu belirterek, ayrı ama eşit statüde görüşme önerdi.

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

UKRAYNA SAVAŞI 9. ZAFER OLACAK

Trump, Ukrayna savaşını sona erdireceklerine inandığını vurgulayarak, "Toplamda 8 savaşa son verdik, yakında 9 yapacağız. Bu, insan hayatlarını kurtarmak için" dedi. Biden'ı suçlayan Trump, "Göreve geldiğimde karmaşa vardı, Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilirdi" diye ekledi. Zelenskiy'le yarın görüşeceğini ve Putin zirvesini bildireceğini söyledi.

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

HAMAS'A YİNE SERT UYARILARDA BULUNDU

'a yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Trump, "Anlaşma böyle değildi, ne olacağını göreceğiz. Rehinelerimizi geri aldık, şanslıydık. Düzgün davranmazlarsa, yanlarında olanlar halledecek—bizim himayemizde" dedi. Müdahale ihtimaline ise, "Biz olmayacağız, ama gereğini yaparız" yanıtını verdi.

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

TOMAHAVK FÜZELERİ TARTIŞMASI

Putin'le Tomahawk füzeleri hakkında konuştuğunu belirten Trump, "Stoklarımızı tüketemeyiz, hayati silahlar" dedi. Alaska görüşmesinin zemin hazırladığını savunan Trump, yaptırımlara ilişkin: "Şimdi zamanı değil" yorumunu yaptı. Biden'ı suçlayarak, "Bu savaş hiç başlamamalıydı" vurgusu yaptı.

