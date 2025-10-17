Lübnan’dan İsrail’e sert tepki: “Sahte bahanelerle istikrarı bozuyor!”

Kategoriler
Lübnan’da, 17 Ekim 2025’te, İsrail’in güneydeki hava saldırıları sivil tesisleri vurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıları kınayarak, “İsrail, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok ediyor, ekonomik toparlanmayı engelliyor ve ulusal istikrarı zayıflatıyor” dedi.
Aoun, geçtiğimiz yıl varılan ateşkesi ihlal eden saldırıların sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.
Saldırıların bölgedeki gerilimi artırması beklenirken, Lübnan uluslararası toplumdan destek talep ediyor.