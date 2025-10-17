Lübnan’dan İsrail’e sert tepki: “Sahte bahanelerle istikrarı bozuyor!”

Lübnan’da, 17 Ekim 2025’te, İsrail’in güneydeki hava saldırıları sivil tesisleri vurdu. Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Aoun, saldırıları kınayarak, “İsrail, sahte güvenlik bahaneleriyle altyapıyı yok ediyor, ekonomik toparlanmayı engelliyor ve ulusal istikrarı zayıflatıyor” dedi.

ATEŞKES İHLALİ TARTIŞMASI

Aoun, geçtiğimiz yıl varılan ateşkesi ihlal eden saldırıların sistematik bir politikanın parçası olduğunu vurguladı. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırılarda 6 kişinin yaralandığını bildirdi.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

Saldırıların bölgedeki gerilimi artırması beklenirken, Lübnan uluslararası toplumdan destek talep ediyor.