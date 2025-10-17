İğneada sel davasında karar çıktı: İşletme sahibinin cezası belli oldu!

Kırklareli'nin Demirköy ilçesindeki İğneada'da beldesi yakınlarında 6 kişinin can verdiği sel felaketine ilişkin davada karar çıktı. İşletme sahibi hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 yıl hapis cezası verilirken, 2 sanık da 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

HAYATINI KAYBEDENLERİN YAKINLARI DURUŞMADA

Selde bungalov evlerde tatil yapan doktor Selman Bağışlar ve eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmişti. İstinafın bozma kararının ardından Kırklareli 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın üçüncü duruşmasında, "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan yargılanan tutuklu sanık Bülent B. ile olayda hayatını kaybedenlerin yakınları Safiye Yaşa, Kadir Yaşa, Mehmet Han Yaşa, Merve Sude Yaşa, Emine Solmaz ve Çiçek Dinç hazır bulunurken tutuksuz sanıklar Cenan A, Sevcan U. ve Büşra G. de SEGBİS ile duruşmaya katıldı.

Duruşmanın devamında mütalaa verildi. Mütalaada sanık Bülent B., Büşra G., Cenan A. ile Sevcan U.'nun maktul Ahmet Baki Şimşek, Selman Bağışlar, Ümit Solmaz, Rahile Şimşek, Mihriban Bağışla ve Suna Duman'a karşı "olası kast ile ölüme sebebiyet verme" suçundan ayrı ayrı, müşteki Kerem Şimşek, Hüseyin Duman ve Mila Duman'a yönelik "olası kast ile yaralanmalarına sebep olma" suçundan ayrı ayrı cezalandırılması talep edildi. Savcılık, Sanık Bülent B'nin tutukluluk halinin devam etmesini, diğer sanıklar Cenan A, Büşra G. ve Sevcan U'nun da hükümle birlikte tutuklanmasını istedi.

"HESABINI VERECEKSİNİZ"

Mütalanın ardından müşteki ve avukatları beyanda bulundu. Müşteki Safiye Yaşa beyanda bulunduğu sırada, mahkeme heyeti başkanının başını salladığını öne sürerek heyete tepki gösterdi. Bunun üzerine heyet Yaşa'yı duruşmadan çıkarma kararı aldı. Karara uymayan Yaşa, "Ben duruşmanın düzenini bozmuyorum. Bunun hesabını vereceksiniz" dedi.

Mahkeme heyeti Yaşa'nın duruşmanın disiplinini bozduğu gerekçesiyle 2 gün disiplin hapsine hükmetti. Karar üzerine diğer müştekiler ile avukatları duruşma salonunu terk etti. Devam eden duruşmada sanık Bülent B. savunma yaptı. Savunmasında tahliyesini talep eden Bülent B., "Ne annem kaldı hakaret edilmedik ne babam ne ailem. Benden 10 bin dolar istiyorlar. Bende 10 bin dolar mı kaldı. İşim, gücüm her şeyim zarar gördü. Tahliye olursam pazarlık yapacak güçleri kalmayacak. Söylenenlerin yüzde 90'ı yalan. Biz dere yatağını değiştirmedik. Orayı yaparken 11 kurum kuruluştan görüş aldık ve hepsi olumluydu. Olay pazar günü olsaydı ölen kişi daha fazla olurdu" şeklinde savunma yaptı.



İŞLETME SAHİBİNE 18 YIL HAPİS CEZASI

Verilen aranın ardından mahkeme heyeti kararı açıkladı. Kararda sanık Bülent B. için "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 18 hapis cezasına hükmedilerek, tutukluluğunun devamına, diğer sanıklardan Cenan A. ile Büşra G., 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı, haklarındaki adli kontrol hükümlerinin devam etmesine hükmedildi. Sanık Sevcan U.'nun ise beraatine karar verildi.